Iceta estrena el llibre de condol en record de Chacón

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va ser el primer d'escriure al llibre de condol que el partit va habilitar ahir al vestíbul de la seva seu a Barcelona en record de la militant i exministra de Defensa Carme Chacón, que va morir aquest diumenge.



El primer secretari ho va fer acompanyat del secretari d'Organització, Salvador Illa, i altres membres del partit com Núria Parlon, Núria Marín, Jaume Collboni, José Zaragoza i Meritxell Batet. La formació va habilitar un espai al vestíbul del partit on es va instal·lar el llibre per tal que la gent pogués expressar el seu condol. Posteriorment, a la reunió de l'executiva es va guardar un minut de silenci en record de la seva companya.



A més a més, el PSC està preparant un acte de comiat a Chacón per al proper dimecres 19 d'abril a la tarda, al qual han convidat l'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero i el president de la gestora del PSOE, Mario Jiménez.



L'acte tindrà lloc a la seu del partit a Barcelona, però els detalls encara estan per concretar. Així ho va explicar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va oferir una roda de premsa en què va recordar Chacón com una «lluitadora de tots els combats, amiga i companya», i va destacar que va trencar «un sostre de vidre» quan va convertir-se en la primera dona ministra de Defensa.



Iceta confia que la «inspiració» que en vida va ser per al PSOE Chacón «no s'acabi aquests dies» i «ens recordi als socialistes -va dir- que formem part d'una família». Iceta va fer aquestes declaracions després de visitar la capella ardent amb les restes mortals de Chacón, instal·lada a la seu socialista del carrer de Ferraz a Madrid.



Iceta va mostrar la seva confiança que l'exemple de Chacón recordi també als socialistes allò que «justifica» la seva labor, és a dir, el seu afany per acostar-se a «aquella societat més lliure i més igual per la qual ella tant va lluitar». «Sentim la seva mort, però també hem de fer un esforç per celebrar la seva vida, el seu exemple, el seu compromís, com es va dedicar al servei públic, com va creure en els seus ideals, tot el que va construir en aquest projecte col·lectiu que és el Partit Socialista», va dir també el dirigent del PSC. Iceta va explicar que, a més del comiat que els socialistes catalans li dedicaran a Esplugues de Llobregat dimecres que ve, una setmana més tard hi haurà un acte a Barcelona per «recordar-la».