Un inspector en cap de la UDEF diu que Ferrovial va finançar il·legalment CDC

Un inspector en cap d'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha afirmat avui en el judici per l'espoliació del Palau de la Música que està "completament segur" que la constructora Ferrovial va finançar de forma il·legal CDC amb "comissions il·lícites".

L'inspector, cap del grup 24 de la brigada de blanqueig de capitals de la UDEF, ha comparegut avui com a testimoni en el judici pel cas Palau, en el qual ha ratificat el contingut d'un informe que va elaborar i va signar al febrer del 2012, en el qual concloïa que Ferrovial va utilitzar empreses intermèdies "utilitzades com capes de cebes interposades" per fer arribar comissions il·lícites a CDC.

En el seu informe, l'inspector de la UDEF també deduïa que el cas de Ferrovial "podria no ser l'únic en el qual s'entreveu un desviament de fons" cap a CDC, i considera que altres constructores o empreses de serveis d'aigua i autopista podrien haver participat en concursos i adjudicacions "el resultat dels quals podria estar viciat per aquestes aportacions".

L'advocat del tresorer de CDC Daniel Osàcar, Xavier Melero, ha preguntat a l'inspector si les conclusions del seu informe relatives a Ferrovial tenen la mateixa validesa que les seves "conjectures" sobre aquestes altres empreses, i el testimoni ha estat contundent, afirmant que no té cap dubte sobre el cas de Ferrovial.

"Sobre Ferrovial, la meva conclusió és que les donacions no són tals, es tracta d'una comissió il·lícita que en aquest cas, per a mi, servia després per finançar el partit polític. En el cas de Ferrovial n'estic completament segur. Ratifico la conclusió del meu informe", ha indicat.

En canvi, sobre la seva al·lusió al fet que aquest procediment podria haver-se estès a altres empreses, amb processos d'adjudicació "viciats", l'inspector ha afirmat que ho va incloure en el seu informe arran del seu coneixement "per fonts públiques" que en altres procediments judicials hi havia donants del partit implicats i també perquè eren qüestions que s'havien debatut en el Parlament de Catalunya, encara que no va fer una investigació específica.

En el seu informe, l'inspector de la UDEF també determinava que els diferents ens que "graviten" entorn a CDC, com la fundació Trias Fargas -actual Catdem- o la Fundació Fòrum Barcelona funcionaven sota el principi d'"unitat de caixa", "la qual cosa explicaria la freqüent concessió de préstecs entre aquests i les transferències de fons, moltes de les quals s'emparen en suposades prestacions de serveis, executades per CDC per justificar unes creixents partides financeres rebudes".

A preguntes del fiscal Anticorrupció Emilio Sánchez-Ulled, el testimoni ha detallat que durant el període analitzat, entre 2002 i 2009, va comprovar que la Fundació Trias Fargas concedia "crèdits ficticis" a CDC per "desviar liquiditat" per finançar el partit, ja que les devolucions sempre es feien en imposicions en efectiu, "cosa que no és habitual", pel que va deduir que es tractava d'un mecanisme "de blanqueig o simplement per emparar l'origen dels diners i amagar la seva procedència".

A més d'aquest "primer circuit o flux financer", l'inspector també sosté en el seu informe l'existència de "factures falses" per emparar el transvasament de fons al partit, mitjançant suposats pagaments a serveis de proveïdors "que no s'havien prestat".

Posteriorment, a partir dels manuscrits intervinguts al Palau, l'inspector va establir una "relació" entre els donatius de la constructora Ferrovial al Palau de la Música "amb obres públiques que s'havien adjudicat" a la constructora.

"En funció d'aquests diners que arribaven a les institucions del Palau, posteriorment es derivaven, mitjançant convenis de col·laboració subscrits entre la Fundació Trias Fargas i el Palau, a CDC", ha indicat l'inspector, que també va detectar una "certa excepcionalitat" en els vincles econòmics entre CDC i les seves fundacions i les mercantils Mail Rent, New Letter i Letter Grafic.

Durant l'interrogatori, l'advocat del tresorer de CDC ha mostrat a l'inspector un informe apòcrif presentat en el "cas Pujol", que està ple de referències a les seves conclusions sobre el "cas Palau", davant la qual cosa el testimoni ha assegurat que no procedeix de la seva unitat i que té l'"íntima convicció" que no el va elaborar ni va difondre ningú de la UDEF.

Aquest inspector també ha ratificat un altre informe que va elaborar a instàncies de l'instructor del "cas Palau", en què va certificar el descontrol bancari en el reintegrament en efectiu de xecs per importants sumes de diners, procedents de la institució cultural.

L'inspector ha recordat que la majoria dels xecs es van reintegrar en efectiu en una oficina de Catalunya Caixa on no es demanava al portador que s'identifiqués amb el DNI, per la qual cosa no es van respectar les "mínimes normes administratives" en contra del blanqueig.

La presidenta del tribunal, Montserrat Comas, ha preguntat llavors a l'inspector si, davant una pràctica que no és legal, va demanar explicacions al director de l'oficina, davant la qual cosa ha detallat que aquest s'excusava, quan va investigar el cas, en que aquesta pràctica havia ocorregut quan ell encara no estava a l'oficina i que es van alterar les normes "en funció" de la confiança de la clienta.