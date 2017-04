El Laboratori Europeu de Biologia Molecular tindrà una subseu a Barcelona

El Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), principal centre d'investigació en ciències de la vida d'Europa que indaga en malalties immunològiques o el càncer, obrirà subseu a Barcelona 20 anys després d'haver-ho fet a Grenoble (França), Hamburg i Heidelberg (Alemanya), Hinxton (Regne Unit) i Monterotondo (Itàlia). En aquesta subseu, que s'ubicarà al Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona (PRBB), hi treballaran entre 6 i 8 equips, que se centraran en la investigació de biologia de teixits, que podria ser clau per entendre el càncer, les malformacions congènites i també les malalties del sistema immunològic.



La subseu disposarà de la tecnologia més avançada en imatge i modelatge de malalties per obtenir informació complexa en 4D sobre teixits i òrgans i comprendre com s'organitzen i interactuen les cèl·lules en els teixits per abordar el tractament de malalties com el càncer. Espanya contribueix econòmicament a l'EMBL mitjançant quotes anuals establertes en funció de la renda nacional. El 2016 li va correspondre aportar 9 milions d'euros al pressupost.