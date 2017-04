L'Institut de l'Empresa Familiar reclama que la infraestructura es posi en marxa

La Junta Directiva de l'Institut de l'Empresa Familiar, va reclamar ahir que es posi en marxa tan aviat com sigui possible el Corredor Mediterrani per l'interès, en àmbit estatal, que suposa aquesta iniciativa. Segons un comunicat de l'IEF, l'activació d'aquesta infraestructura no només complementaria el model radial actual, sinó que permetria vertebrar el territori estatal i facilitaria el transport de mercaderies cap a Europa d'una de les zones d'Espanya amb un fort pes industrial i agroalimentari. A més, la posada en marxa del Corredor facilitaria la circulació de més de 22 milions de persones i dotaria l'economia d'una fortalesa i competitivitat indispensable per al seu desenvolupament i creixement. L'IEF va remarcar que aquesta infraestructura té el suport i l'impuls unànime de la societat civil, com s'ha pogut comprovar en els actes multitudinaris que s'han celebrat a València, Tarragona i Múrcia, als quals se'n sumarà pròximament un altre, a Almeria. No en va, el Corredor generaria a mitjà i llarg termini una rendibilitat clarament significativa, ja que permetria la connexió directa dels principals nuclis d'aquesta àrea.