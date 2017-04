El món polític s'uneix, tenyit de dol, perdir adéu a la socialista Carme Chacón

Polítics de tots els partits i del govern, així com militants socialistes, van acurdir ahir a la seu del PSOE a la capella ardent de Carme Chacón, les restes mortals de la qual seran incinerades demà a Madrid, i les cendres es traslladaran després a la seva localitat natal, Esplugues de Llobregat.



L'exministra de Defensa serà incinerada avui al matí a Madrid en una cerimònia íntima, i l'Ajuntament d'Esplugues, que ahir va decretar tres dies de dol, acollirà les seves cendres al saló de plens a partir de demà.



La jornada de dol a la capella ardent va començar amb l'arribada a Ferraz, poc abans de les tres de la tarda, del cotxe fúnebre amb les restes de l'exministra, que van ser rebudes amb aplaudiments per part de tots els que aquell moment eren a les portes de la seu del partit.



Al vestíbul s'hi va col·locar una gran fotografia amb la imatge somrient de la socialista catalana, el cos de la qual va ser trobat aquest diumenge passat a la casa que tenia a Madrid, on va morir possiblement a causa de la cardiopatia congènita que tenia.



Al costat de la fotografia de Chacón, s'hi va situar un gran ram de roses vermelles i una taula amb dos llibres de condol.



José Luis Rodríguez Zapatero, un dels primers d'arribar a la capella ardent, oberta fins a les 20 hores, va descriure Chacón com «una gran amiga, una lleial companya i exemplar servidora pública».



Van passar per la capella exministres socialistes, entre ells Juan Fernando López Aguilar, José Blanco, José Bono, Valeriano Gómez, Elena Salgado, Miguel Ángel Moratinos, Beatriz Corredor, Antonio Camacho i Trinidad Jiménez, que no podia contenir les llàgrimes.



Per la seva banda, el cap del govern espanyol, Mariano Rajoy, que va enviar una corona de flors a la capella ardent, va conversar ahir amb el president de la Comissió Gestora del PSOE, Javier Fernández, per tal de traslladar-li el seu condol.





Unitat socialista



La mort inesperada de Carme Chacón va deixar consternada la família socialista, que ahir, després d'haver viscut uns últims mesos de grans tensions internes, va posar per a una foto fixa unida pel dolor i el respecte per una de les dirigents més destacades del PSOE.



«Tots els socialistes plorem junts», frase de Patxi López que resumeix el sentiment que es va viure a Ferraz, on van coincidir els tres rivals a les primàries per dirigir el partit: Pedro Sánchez, Susana Díaz i Patxi López. Ahir, tots tres van decidir suspendre la seva campanya per optar a la direcció del partit socialista.



Van plorar els socialistes, alguns, desconsoladament, com l'exministra d'Exteriors Trinidad Jiménez, la presidenta andalusa, que va haver de recompondre el gest abans de poder parlar, i la diputada del PSC Meritxell Batet, però també es van veure llàgrimes en altres polítiques del PP.



Teresa Cunillera, exvicepresidenta del Congrés i molt amiga de la dirigent catalana, lamentava d'haver estat ella la que era al comiat de Chacón, quan era l'exministra la que hauria d'haver anat al seu.



Per la capella ardent hi van passar desenes d'afiliats i simpatitzants socialistes que feien cua des de mig matí. La primera, una senyora gran, militant des de fa només uns mesos, que, amb una rosa a la mà, va voler dir l'últim adéu a una «bona dona», tan bona -va subratllar- com Pedro Zerolo, que també va acomiadar a l'ajuntament fa gairebé dos anys.



Al carrer, els ciutadans que esperaven per entrar a la seu del partit van anar veient el tràfec d'anades i vingudes de destacats dirigents socialistes, del PP, de Ciutadans, de Podem i del PDeCAT, però només van aplaudir quan va arribar Susana Díaz i va marxar Pedro Sánchez, els dos enemics i màxims rivals en l'altre duel socialista.



A l'interior hi havia els pares i l'única germana de Chacón, que van arribar de Barcelona, a més del seu exmarit Miguel Barroso, que van vetllar el cos de la primera dona que va ocupar a Espanya la cartera de Defensa.



Per la seva banda, el president de la Gestora socialista, Javier Fernández, va dir que el record que té de Carme Chacón són dues imatges d'una dona «valenta i amb coratge», una passant revista a les tropes quan estava embarassada i una altra del moment en què va defensar la seva candidatura a la Secretaria General.



L'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba i company al govern de Chacón, va recordar que era «una dona molt intel·ligent, molt treballadora, molt valenta i molt compromesa».



La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va dir que ha marcat «una època per a les dones en la nostra democràcia, amb la seva força, la seva valentia i obrint sostres de vidre, però per a mi era, sobretot, la meva amiga».



L'exlíder del partit i ara també candidat a ocupar la Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez va reivindicar la «memòria» de l'exministra i l'«exemple» de la seva «dignitat en l'acció política».



Ja des de les files del Partit Popular, la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, va enviar sengles telegrames a la família de l'exministra i a Javier Fernández en els quals va expressar-los el seu condol per la mort de l'exministra en els governs de Rodríguez Zapatero.



Pastor va destacar també el compromís i la gran vocació de servei de Chacón, que va ser vicepresidenta primera de la cambra legislativa.



També la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va fer un emocionat reconeixement de la figura política i humana de Chacón, de la qual va destacar la seva «passió per viure», que va practicar «al límit», la seva serietat, el seu rigor i el seu esforç per «fer les coses bé».



També la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va assegurar que Chacón va ser «molt valenta en tots els sentits» i que va ser «una dona que va lluitar pel que creia, que va defensar allò que creia que era just».



La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, amb prou feines podia articular cap paraula, i tampoc ho podia fer l'exministra Ana Mato, i a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, se li entretallava la veu quan va recordar que Chacón va ser una dona que els va obrir les portes «a algunes» en certes coses que va normalitzar amb el seu exemple.