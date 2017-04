Les obres de l'AVE Barcelona-Figueres van costar el 18% més del previst

La construcció del tram entre Barcelona Sants i Figueres de la línia d'alta velocitat entre Madrid i la frontera amb França va tenir un cost final de 3.760 milions d'euros, el 18% més del pressupost inicial previst en l'adjudicació.



L'increment és causat per modificacions dels contractes, revisions de preus, certificacions i liquidacions addicionals, que van elevar el preu mitjà per quilòmetre fins a 28,7 milions d'euros, segons un informe de fiscalització del Tribunal de Comptes sobre aquest tram de l'AVE. L'informe verifica que es van complir les disposicions legals i reglamentàries en les diferents fases del projecte de l'AVE Barcelona Sants-Figueres entre final del 2001 i el gener del 2013, quan va entrar en funcionament, encara que en l'actualitat existeixen actuacions pendents d'acabar i fins i tot paralitzades (fonamentalment a l'estació de la Sagrera). En la construcció del tram fiscalitzat es van adjudicar 323 contractes per 3.185 milions, i les baixes de les ofertes presentades pels licitadors van ser «molt elevades», afegeix l'informe. El 49% dels contractes d'obra van ser objecte de canvis que van afectar el projecte inicial, cosa que va fer incrementar l'11,6% (258,9 milions) el preu d'adjudicació, que va ascendir a 2.227 milions. Aquests canvis van ser causats, pràcticament tots, «per errors o omissions en el projecte inicial, i haurien d'haver estat apreciats i ponderats en les actuacions preparatòries». També es van tramitar projectes modificats per 2.121 milions per convalidar actuacions ja executades amb anterioritat, sense cobertura contractual i sense que responguessin a situacions d'emergència, i van contravenir a allò establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.