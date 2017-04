Puigdemont no preveu celebrar eleccions com a alternativa al referèndum

El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va ser preguntat ahir per la possibilitat que unes eleccions al Parlament siguin l'alternativa del Govern català si finalment no es pot portar a terme el referèndum que prepara.



Sobre aquest assumpte, el President català va negar que això estigui sobre la taula de l'Executiu que encapçala. «Jo tinc la prerrogativa per fer-ho, però no ho tinc previst. Si ho preveiés, no estaria en la direcció correcta. Seria una falsedat», va sentenciar Puigdemont, tot refermant el compromís del Govern de la Generalitat amb la celebració del referèndum sobre el futur polític de Catalunya malgrat les dificultats que puguin sorgir. «Hem d'actuar amb mentalitat d'estat, deixar d'actuar amb mentalitat de colònia i haver-nos de justificar per tot», va comentar.



Així, el president assegura que «no figura en les previsions del Govern la possibilitat de no fer el referèndum», i que «pels treballs que es van veient», ell està «convençut que es complirà el compromís» de l'Executiu.



Pel que fa a la data del referèndum, però, el President català segueix mantenint el secretisme i no va voler avançar res. «El moment en què el Govern doni una data, és perquè ho tindrà tot a punt i podrà celebrar-lo en aquella data», va dir Puigdemont.



En aquesta línia, el president va refermar que el Govern de la Generalitat manté la celebració del referèndum com a molt tard el setembre d'aquest mateix any, i va assegurar que es fixarà la data quan tot estigui a punt per fer-lo.





Sense parlar amb Rajoy



En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigdemont va dir que no té prevista ni fixada cap data per a la reunió que té pendent amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.



De fet, Puigdemont assegura que han deixat de parlar i que ni tan sols rep inputs sobre possibles dates per tal de poder celebrar aquest trobada entre els dos executius. En aquest sentit, el President català va acusar Rajoy de donar «allargues» a l'hora de poder quadrar les seves agendes per buscar un dia i de no tenir «gaire voluntat» per fer que la trobada se celebri.