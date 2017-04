Salut incrementa els recursos per l'Atenció Primària

El Departament de Salut implantarà el nou model d´assignació de recursos per a l´atenció primària i comunitària per tal de combatre les desigualtats en salut de la població. El nou model s´aplicarà de forma progressiva i, en global, significarà addicionar un total de 65 milions d´euros en 5 anys, és a dir, des d´aquest any i fins el 2021.

A la regió sanitària de la Catalunya Central els centres que rebran més assignació seran, per aquest ordre, Vilanova del Camí, Manresa Sagrada Família, Sant Vicenç de Castellet, Piera, Manresa 1, Navàs-Balsareny, Baix Berguedà, Artés i Manresa3. Tot seguit, el quadre complet d'assignacions:

Al global de Catalunya, de forma immediata es destinaran 12,5 milions d´euros addicionals a 155 equips d´atenció primària (EAP) que principalment treballen en un entorn socioeconòmic desfavorable i que, després d´aplicar el nou model, que incorpora l´indicador social compost, que es va encarregar a l´Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per mesurar les desigualtats en salut de la població, tenen un finançament insuficient. L´objectiu és distribuir els recursos de l´atenció primària segons el principi "a iguals necessitats, iguals recursos".

L´indicador social ha estat la base per tal que el Servei Català de la Salut (CatSalut) establís el nou model d´assignació de recursos i que s´ha aplicat a les 369 EAP de Catalunya. Un cop fets els càlculs del nou sistema i dels nous recursos que correspondrien a cada EAP, s´ha comparat amb els que rebien fins ara. A partir d´aquí s´ha extret la diferència i s´ha comprovat que 155 EAP estan per sota del finançament previst en el nou model i, per tant, els tocarà rebre un increment. En cap cas, però, la resta d´EAP veuran els seus recursos retallats.

Partint d´aquesta premissa, es dotarà les 155 EAP amb un increment màxim de 200.000 euros i un mínim de 30.000, que es destinaran a un increment de professionals i a reforçar l´orientació a la salut comunitària de l´atenció primària. En funció de les necessitats específiques, cada equip de primària decidirà el nombre i

El perfil de professionals que incorporarà. En total, doncs, seran 12,5 milions, i mig milió d´euros més es destinaran per a programes de salut pública.

Per realitzar els càlculs, aquestes 155 àrees bàsiques de salut (ABS) s´han ordenat de major a menor privació social i s´han dividit en quatre blocs. A les del primer bloc, les de major privació social, se´ls ha assignat el 40% de la diferència entre el que els tocaria amb la fórmula AQuAS i l´assignació real que rebien; en el segon, un 30% i en el tercer i el quart, un 25%.

La nova fórmula d´assignació de recursos feta per l´AQuAS té en compte, a banda de factors com l'estructura demogràfica, determinades variables socioeconòmiques que afecten les necessitats de salut de la població com el percentatge de població amb ocupacions manuals; amb nivell d´instrucció baix; la taxa de mortalitat prematura; la d´hospitalitzacions evitables; el percentatge de població exempta de copagament farmacèutic; el de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros; i el de rendes anuals superiors a 100.000 euros.



Prop d´11M€ addicionals per a l´Institut Català de la Salut per cobrir substitucions



El Departament de Salut també ha anunciat avui l´assignació de 10,9M d´euros per Institut Català de la Salut (ICS) que aniran destinats a la borsa de substitucions a primària. Es dona resposta així a una reivindicació dels professionals tot recuperant el 50% de la disminució patida entre el 2011 i el 2016 dels fons destinats a cobrir substitucions.

El Departament de Salut ja ha comunicat de forma individualitzada als EAP pertinents l´assignació addicional de recursos que podran administrar segons les seves necessitats específiques.



22 milions en salut mental



L´atenció primària i comunitària també es beneficiarà dels 100 milions d´euros d´increment pressupostari en salut mental, ja que aproximadament 22 milions impactaran directament en aquest àmbit mitjançant diverses accions.