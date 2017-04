Absolen el pare Román, acusat d'abusos sexuals a un menor

L'Audiència de Granada va absoldre l'únic jutjat pel conegut com a cas Romanones, el pare Román, acusat d'abusos sexuals a un menor, per la falta de consistència de l'acusació i la concurrència de «greus contradiccions» en la declaració de la suposada víctima. La sentència de la Secció Segona coincideix amb la retirada de l'acusació que ja va fer la Fiscalia durant l'última jornada de la vista oral el març passat i es refereix a les «versions dels fets imprecises i vacil·lants» del jove denunciant.



La resolució, contra la qual es pot interposar recurs de cassació davant el Suprem, condemna expressament l'acusació particular al pagament de les costes de la defensa. La sentència indica que s'ha posat en relleu la «inconsistència del relat de l'acusador».