Animals de colors, el Barça i personatges televisius protagonitzen les mones

Mones d'autor amb formes d'animals, el Barça i Ladybug, els Trolls, la Patrulla Canina, les nines Gorjuss, Pokemon o Star Wars són els protagonistes de la Pasqua d'aquest any. La corrent més clàssica continua recorrent als personatges de televisió o cine més demanats pels nens, mentre moltes pastisseries creen figures pròpies més innovadores: tot tipus d'animals fets a partir d'ous i esferes de diferents mides i colors, dissenys amb motllos únics i a mida, etc. El Barça també despunta aquest any com a temàtica gràcies a la remuntada i als compromisos a Champions i Lliga al voltant de Setmana Santa.

El Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província recorda que darrere una mona de pastisseria hi ha més de 3 hores de feina de mitjana, entre crear els motllos o tallar els patrons per formar les figures, treballar la xocolata, unir les peces, pintar-les i decorar-les amb figuretes. Es tracta d'un treball artesanal amb cacau de qualitat, sense additius, oli de palma, greixos trans o colorants azoics. En molts casos, al cost de temps i ingredients de qualitat s'hi suma també el de les figuretes, que es pot moure entre els 7 i els 12€.

Com apunta el president del Gremi, el pastisser Elies Miró, "no competim amb la mona industrial del supermercat, senzillament oferim un producte diferent: amb xocolata de qualitat, molt més saludable, artesanal i amb dissenys exclusius".



Lleuger increment de vendes



Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, aquest 2017 els catalans menjarem prop de 700.000 mones artesanals (unes 480.000 a la demarcació de Barcelona), un 2% més que l'any passat. La xifra es manté molt estable d'any en any, probablement per l'arrelada tradició que fa que els padrins la regalin als fillols. Les vendes, que abans es repartien durant els dies de Setmana Santa, ara es concentren el Diumenge i Dilluns de Pasqua. En la majoria de casos, s'encarrega i es recull el dilluns, just després de tornar del cap de setmana llarg.

Com altres peces de pastisseria artesana, les mones actuals segueixen noves tendències com la reducció de sucre a la clàssica tortada (amb pa de pessic, mantega, gema, xocolata, i fruita confitada). Els pastissers responen així a la preocupació per reduir el consum de sucres i greixos i a la preferència per sabors menys dolços.