Comissen 15.000 pollets de mona que no oferien garanties de seguretat per als nens

Agents de la Unitat Fiscal i de Fronteres de Premià de Mar de la Guàrdia Civil han comissat prop de 15.000 pollets de mona de pasqua que havien estat importats de manera fraudulenta des de la Xina.

Els membres d´aquesta unitat van tenir la sospita que hi podia haver una partida d´aquest tipus de producte a punt per ser posada a la venda i van inspeccionar diversos locals, finalment, després de la investigació, aquesta setmana s´han determinat els tres establiments de Badalona on hi havia la joguina.

Els tres locals, regentats per ciutadans de nacionalitat xinesa, acumulaven prop de 15.000 pollets fraudulents, que han estat comissats. El comís es va produir després que la Guàrdia Civil demanés als responsables dels establiments la documentació legal del producte i aquests no la poguessin aportar.

En no poder acreditar la legalitat de l´adquisició dels pollets, els agents de la Guàrdia Civil van aixecar una acta per infracció de contraban als responsables dels tres locals. El producte, a més, no presentava l´etiquetatge obligatori.

D´altra banda, es va comprovar que el material no oferia les garanties necessàries de seguretat per als nens, per la qual cosa es va aixecar una acta per aquesta irregularitat i se´n va informar l´Oficina Catalana de Consum.

La partida de pollets fraudulents es va retirar i es va dipositar a la Duana de Barcelona.