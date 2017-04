El Congrés va rebutjar acollir la capella ardent La Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi

El PSOE va voler donar la màxima solemnitat a Carme Chacón i va demanar al Congrés que acollís la capella ardent de l'exministra de Defensa. No obstant això, la sol·licitud va ser rebutjada després que la presidenta de la Cambra, Ana Pastor, consultés els serveis jurídics i aquests concloguessin que era desaconsellable aquest reconeixement perquè es crearia «un precedent» que podria ser invocat davant la mort de qualsevol altre exministre o exdiputat. Les gestions les va portar personalment el portaveu de la gestora, Mario Jiménez, d'acord amb la germana de Chacón.





El Govern català va atorgar ahir la Creu de Sant Jordi a Carme Chacón a títol pòstum, en una edició en la qual també han estat guardonats el periodista Josep Cuní, l'empresari Víctor Grífols, l'esportista Gemma Mengual, el músic Francesc Burrull i l'actor Josep Maria Pou, entre d'altres.



«Encara avui estem en xoc per la seva desaparició», va expressar la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, en explicar, en roda de premsa, les 29 personalitats i les 23 entitats distingides aquest any amb la Creu de Sant Jordi, màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya.