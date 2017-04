Detenen dos catedràtics a Balears per vendre un fàrmac no homologat

Dos catedràtics de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i tres dels seus col·laboradors han estat detinguts i acusats d'estafa per vendre com a remei contra el càncer un fàrmac sense homologar pel qual haurien ingressat uns 600.000 euros a través d'una fundació sense ànim de lucre. Els dos professors de Biologia Cel·lular, socis a l'empresa Lipopharma, van ser arrestats la setmana passada, interrogats i posats en llibertat amb càrrecs en espera de declarar davant del jutge d'instrucció 9 de Palma, que s'ha fet càrrec de la investigació.



Els arrestats estan imputats per subministrar a malalts de càncer una medicina que tenen patentada amb el nom de Minerval i que està en fase d'estudi clínic, fet pel qual la seva comercialització és fraudulenta en no tenir el permís preceptiu de l'Agència Espanyola del Medicament.



La policia ha recollit testimonis segons els quals alguns familiars de pacients oncològics haurien arribat a pagar fins a 25.600 euros per un fàrmac els efectes anticancerígens del qual no estan comprovats, i que els detinguts s'emparaven en una fundació de foment de la investigació a la qual els perceptors del tractament feien «donacions».



Els investigadors policials afirmen que el medicament no només es fabricava en laboratoris de la UIB, sinó que alguns malalts acudien a recollir les seves dosis al campus de Palma, des d'on es distribuïa també a altres llocs d'Espanya. El vicerector d'Investigació de la institució educativa, Jaume Carot, va admetre que «almenys» des del 2011 als gestors universitaris els havien arribat «rumors» sobre aquestes pràctiques fraudulentes.