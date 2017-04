Detenen un home a Badajoz per tancar una filla a la seva habitació durant un any

La Policia Nacional ha detingut un home a Almendralejo (Badajoz) per mantenir tancada a la seva habitació durant tot l'any 2014 una de les seves filles, de 20 anys, a la qual a més va prohibir qualsevol tipus de contacte amb altres persones durant cinc anys. En ser entrevistada pels agents, la mare de la jove va corroborar els fets i va afirmar que ella i els seus altres dos fills, de 6 i 8 anys, també eren sotmesos a aquest aïllament, amb prohibició d'usar l'ordinador o veure la televisió.



El detingut, de 48 anys i nacionalitat marroquina, que no té antecedents policials, va passar a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. Els fets es remunten al 9 d'abril passat, quan, en una trucada a la Sala d'Operacions del 091, la jove va advertir que el seu pare l'havia estat maltractant durant anys i que, per això, havia marxat del seu domicili i s'havia refugiat a casa d'una amiga. La jove va alertar que el seu pare era a l'edifici amenaçant-la de portar-la al Marroc si no tornava a casa. Personats al lloc, els agents van trobar-hi l'home, que, en ser interrogat, els va manifestar que la seva filla no volia baixar i que s'havia tancat a l'habitatge amb «la dona aquesta».