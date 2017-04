Detenen sis persones que es feien passarper falsosrevisors del gas

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir a Barcelona, Badajoz i Toledo sis persones de dues bandes que suposadament van estafar 340 ancians fent-se passar per falsos revisors del gas i que demanaven uns 250 euros per cada «feina». La policia catalana va informar ahir que els dos grups actuaven a Barcelona, encara que els caps d'un d'ells tenien la seva seu a Alameda de la Sagra (Toledo) i feien estafes del mateix tipus en altres ciutats com Madrid, Guadalajara, Valladolid, Conca, Santander, Càceres, Pontevedra, la Corunya i València. La investigació es va iniciar fa deu mesos a Barcelona, després que un ancià de 94 anys de Nou Barris denunciés que dos falsos operaris del gas van entrar al seu domicili i, després de distreure'l, es van emportar un ordinador portàtil. Estirant el fil, els Mossos van detenir aquests dos estafadors, però van comprovar que existia un altre grup, sense relació amb els dos detinguts, que efectuava la mateixa estafa.