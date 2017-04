El Govern contradiu Rovira i nega que es vulguin utilitzar els aturats per fer el referèndum

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va afirmar ahir que no li consta que s'analitzi crear una bossa d'aturats per al referèndum i va recalcar a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que només els membres de l'executiu poden parlar de decisions que es prenen en el seu si.



Rovira, secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí al Parlament, va assegurar ahir que la Generalitat estudia crear una bossa d'aturats que puguin treballar en diverses tasques de l'organització del referèndum d'autodeterminació. No obstant això, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Munté va afirmar que «no em consta que s'estigui analitzant aquesta situació, però del que fa o deixa de fer el Govern de la Generalitat n'informa el Govern de la Generalitat». Munté, vicepresidenta del PDeCAT, va apuntar que el Govern té «la responsabilitat d'analitzar diferents escenaris», però va marcar distàncies amb la proposta de Rovira en recalcar que és «un plantejament que fa una representant d'una formació política». «Dels plans, les decisions, les estratègies i posicionaments del Govern en parlem des del Govern, des de la figura dels consellers, el vicepresident i el president i jo mateixa», va recalcar.





Determinació amb el plebiscit



El Govern va reiterar ahir la seva «determinació» a celebrar el referèndum malgrat que els membres de l'executiu van rebre ahir la cinquena notificació judicial, en un moment de desavinences entre els partits sobiranistes a l'hora de revelar aspectes de l'organització de la consulta.



La cinquena notificació informa el Govern que el TC va suspendre les disposicions de la llei de Pressupostos referents al referèndum, per la qual cosa l'adverteix que no pot fer passos seguint els articles suspesos i l'avisa de possibles responsabilitats penals.



En aquest context, el Govern va anunciar que es personarà en el procés del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern central per defensar la legalitat de la disposició addicional 40 de la llei de pressupostos. «No deixarem d'anar cap endavant», va escriure Puigdemont a Twitter, en un missatge que va acompanyar d'una fotografia d'ell amb les cinc notificacions i un quadre amb el lema «Catalunya endavant».





Crítiques de C's



El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va demanar ahir a JxS que «deixi de parlar de coses que no es produiran», en referència al referèndum sobiranista previst per al mes de setembre, i va exigir al Govern que convoqui eleccions autonòmiques. També Carrizosa va subratllar les «baralles internes» que «sacsegen» el Govern de JxS per la firma de convocatòria de la consulta independentista i va demanar que s'avancin les eleccions a Catalunya.