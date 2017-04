La Legió canta «El novio de la muerte» davant de nens malalts de càncer

El senador de Compromís Carles Mulet va dirigir una pregunta al govern amb la qual pretén esbrinar per què un grup de legionaris va cantar el seu himne, El novio de la muerte, a nens malalts de càncer ingressats a l'Hospital Maternoinfantil de Màlaga, en una visita amb motiu de la Setmana Santa. Segons va explicar el senador, en el seu requeriment, per ser respost per escrit, detalla que els representants de la Legió van visitar l'hospital «i no han tingut millor repertori per cantar a aquests nens que la cançó El novio de la muerte». Per això demana a l'Executiu que l'informi sobre «com es regula la presència de representants militars a hospitals públics», i també «de qui ha estat la responsabilitat d'aquesta actuació i qui va escollir aquest repertori».



La visita a la qual es refereix Mulet va tenir lloc dilluns, i va concloure amb la interpretació a la ludoteca de l'hospital de l'himne de la Legió a càrrec d'una desena de legionaris, degudament uniformats, davant d'un grup de nens que els escoltaven acompanyats dels seus familiars i de personal del centre sanitari. Els legionaris van lliurar als petits alguns obsequis, com samarretes i peluixos, en una iniciativa solidària amb la qual es pretén donar suport a nens malalts de càncer.



El parlamentari d'IU per Màlaga José Antonio Castro va registrar una pregunta per al conseller de Salut de la Junta d'Andalusia, Aquilino Alonso. Segons el parer de Castro, és «inacceptable» que la delegació territorial de Salut «faciliti la presència de militars en un centre públic, vinculats a la Setmana Santa i cantant l'himne de la Legió, amb l'agreujant que ho van fer a la planta d'oncologia infantil».