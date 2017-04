Una pastisseria crea una mona d'ous de xocolata de més de dos metres d'alçada

Cacau Pastisseria d'Olot amb Lluís Riera al capdavant ha creat una mona de 2,24 metres de xocolata per la 'trencada' que cada dilluns de Pasqua organitza a la plaça major per a aquells que "no tenen padrins". En aquesta novena edició, el protagonista és l'ou com a símbol de la primavera i la fertilitat però també amb un missatge reivindicatiu al darrere. Amb el lema, "per repartir la mona cal trencar els ous" hi ha una referència explícita a la coneguda metàfora que va dir el regidor de Vic Joan Coma -"per fer la truita cal trencar els ous"- durant un ple, un gest que l'ha portat a ser investigat per un delicte de sedició i que va provocar una onada de suports. La picada d'ullet, però, va més enllà perquè el convidat que aquest any trencarà la mona serà el mateix Joan Coma. La figura d'enguany és una escultura feta amb 300 ous de xocolata que pesa 60 quilos. A nivell de demarcació, el Gremi de Pastissers Artesans preveu vendre una xifra similar de mones durant aquesta Setmana Santa i arribar a les 150.000.

Han fet falta entre cent hores de treball per construir la mona que es trencarà en pocs segons el pròxim 17 d'abril, dilluns de Pasqua, a la plaça major d'Olot. La "trencada de mona" que des de fa vuit anys organitza Lluís Riera de Cacau Pastisseria està pensada per a aquells "que no tenen padrins" però el seu impulsor recorda que és un acte festiu obert a tothom i que es paga amb les donacions voluntàries de la gent. Enguany la presa de xocolata que poden comprar els que hi vulguin col·laborar és un ou.

La mona d'aquesta any és la més alta, arriba als 2,24 metres –pesa 60 quilos- i està feta amb 300 ous de xocolata de diferents mides i sabors –blanca, amb llet i negra- col·locats amb forma de columna escultòrica i una ànima de xocolata al seu interior per estabilitzar-la. El seu creador explica que la tècnica que ha utilitzat és la del buit alhora que l'ha dissenyada perquè tingui un final "molt espectacular". Està pensada perquè la figura es desmunti amb pocs tocs.