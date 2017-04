PP i C's no arriben a un acord per a la investidura a Múrcia

PP i Ciutadans van mantenir la primera reunió per arribar a un acord d'investidura del candidat popular a la presidència de Múrcia, Fernando López Miras, en què no hi va haver avenços pel que fa a l'eliminació dels aforaments abans que es produeixi el debat per elegir el nou president. El portaveu parlamentari del PP, Víctor Martínez, va assenyalar que el «risc» d'eliminar els aforaments ha d'anar vinculat al fet que es limiti l'acusació particular que exerceixen els partits polítics en casos en els quals estan sent investigats dirigents d'altres formacions.



Per la seva banda, Miguel Sánchez (C's) va rebutjar que s'hagi de negociar «el què, qui i quan» d'aquesta supressió, i va considerar una «exigència» de Ciutadans que s'aprovi amb els vots del PP una reforma urgent de l'Estatut d'Autonomia murcià, per treure l'aforament dels diputats, abans que tingui lloc el ple d'investidura del nou president de Múrcia. El portaveu de la formació taronja considera aquesta negociació una «segona oportunitat».