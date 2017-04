El PSC donarà avui el darrer adéu a Chacón a la seva localitat de naixement

El PSC, encapçalat pel seu primer secretari, Miquel Iceta, membres de la direcció, diputats al Parlament i alcaldes socialistes, donaran avui el seu últim adéu a l'exministra socialista Carme Chacón a la seva localitat natal, Esplugues de Llobregat. El saló de plens d'Esplugues de Llobregat exposarà avui les cendres de Chacón entre les dotze i les dues del migdia, després que dilluns se succeïssin les mostres de condol i de suport tant a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid com a la del PSC a Barcelona, al carrer Nicaragua, per on van desfilar centenars de persones.



L'últim adéu a Carme Chacón, per desig exprés de la família, es farà avui a la seva ciutat natal, Esplugues de Llobregat, a la qual assistirà una àmplia representació del PSC. Així, al comiat de Chacón hi assistirà el líder del PSC, Miquel Iceta; el secretari d'Organització, Salvador Illa; la diputada del PSOE i secretària d'impuls federal del PSC, Meritxell Batet; i la portaveu socialista al Parlament i membre de la comissió executiva, Eva Granados. A més de membres de la direcció del PSC i de diputats a la cambra catalana, també hi serà present l'alcaldessa socialista d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz.



Chacón va iniciar la seva carrera política a Esplugues, on va ser primera tinent d'alcalde del 1999 al 2003 i regidora fins al 2007, quan va abandonar el càrrec per convertir-se primer en ministra d'Habitatge i després en la primera dona al capdavant de la cartera de Defensa. L'Ajuntament d'Esplugues va decretar tres dies de dol en record de la seva política més il·lustre i va instal·lar un llibre de dol, que té una versió «en línia».



Després de l'últim adéu a Chacón, el PSC ha organitzat un acte d'homenatge i en record de l'exministra per a dimecres 19 d'abril, al qual ha estat convidat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero i el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández. Amb el lema «Per sempre Carme», l'esdeveniment tindrà lloc a les set de la tada al pavelló 2 de la fira de Montjuïc de Barcelona.





Incineració a Madrid



La família es va fer càrrec de les cendres de Carme Chacón, que va ser trobada morta diumenge al seu pis de Madrid i que segons sembla va morir de forma sobtada per un problema cardíac. La incineració va tenir lloc dilluns a la nit al cementiri de l'Almudena, a Madrid, en una cerimònia íntima celebrada després que el fèretre amb el cos de l'exdiputada socialista fos exposat a la seu del PSOE del carrer Ferraz.



Per la capella ardent van passar centenars de militants i simpatitzants socialistes, que van voler donar l'últim adéu a l'exministra de Defensa i exvicepresidenta primera del Congrés. Van acudir també a Ferraz els principals dirigents actuals del partit, els tres candidats a la secretaria general -Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez-els expresidents del govern Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero i també nombrosos exministres que van ser companys de Chacón al govern.



La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría; els ministres de Defensa, María Dolores de Cospedal; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justícia, Rafael Catalá; i Sanitat, Dolors Montserrat, van passar també per la capella ardent, igual que representants de la Generalitat i de Ciutadans, Podem i PDeCAT.



El cardiòleg de tota la vida de Carme Chacón, Màrius Petit Guinovart, va explicar que el cor de l'exministra era fràgil i vulnerable, que ella ho sabia i era conscient d'aquesta debilitat, fet que la va portar a participar en el primer congrés contra la mort sobtada celebrat l'any passat. «Discordança auriculoventricular» és la definició correcta de l'anomalia que patia el cor de l'exministra de Defensa i Habitatge. Ella definia la seva malaltia com «tenir el cor a l'inrevés», de forma col·loquial, mentre que el seu metge va precisar que «les aurícules no estaven connectades amb els ventricles que tocava i aquests estaven connectats a artèries equívoques».



Aquesta cardiopatia es complicava amb altres problemes diversos que, en el seu cas, feien que el seu estat de salut fos fràgil, malgrat la imatge «de tremenda voluntat i ambició noble» que destil·lava l'exministra, política i també advocada. La causa de la mort de la política haurà d'establir-la l'autòpsia, encara que la mort sobtada s'apunta com una possibilitat a causa de la seva complexa malaltia cardíaca.