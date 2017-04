Salut repartirà 12 milions d'euros als ambulatoris dels barris més desafavorits

El departament de Salut repartirà aquest any 2017 entre 30.000 euros i 200.000 euros a 155 equips d'atenció primària de tot Catalu-nya situats en barris desafavorits, per a la contractació de professionals. A la Catlaunya Central se'n beneficiaran 9 ambulatoris que rebran un total de 621.825 euros (vegeu La Clau).



El conseller de Salut, Antoni Comín, va explicar ahir el desplegament «de forma immediata» d'aquests nous recursos, que suposen 12,5 milions d'euros en total, i que s'han repartit en funció d'un nou model d'assignació de recursos a partir d'un indicador social que mesura les desigualtats socioeconòmiques de la població en la qual es troba cada àrea bàsica de salut. Cada equip d'atenció primària decidirà el nombre i el perfil dels professionals que incorporarà als seus ambulatoris.



A més, s'assignaran 10,9 milions d'euros més de l'Institut Català de la Salut a la borsa de substitucions a les àrees bàsiques de salut, una de les reivindicacions dels professionals de l'atenció primària de Catalunya que, les últimes setmanes, han expressat públicament el seu malestar per la pressió assistencial que viu el sector. Això no obstant, Comín va admetre que aquestes inversions «no són suficients» per compensar «el desgast» acumulat els últims anys pels equips d'atenció primària a Catalunya, i va assegurar que «seguirem posant més recursos si així ho permet el pressupost». El conseller va admetre que falta molt per fer en l'atenció primària de salut a Catalunya i que s'està debatent i escoltant el sector, i va anunciar per a aquesta primavera la presentació d'un altre pla estratègic que tindrà «profunditat» i que serà una de les tres accions «centrals» en salut en aquesta legislatura.



Part de la culpa del malestar dels professionals de la salut a Catalunya la va atribuir «a les decisions del ministeri d'Hisenda», que ha restringit per llei les substitucions de les jubilacions de personal sanitari funcionari durant anys, encara que ara esperen que «es vagin aixecant» aquestes restriccions.



La selecció de les 155 àrees bàsiques de salut d'un total de 369 existents a Catalunya s'ha realitzat d'acord amb un nou indicador socioeconòmic que ha elaborat Salut i que ha usat la combinació de diferents variables, com el percentatge de població amb ocupacions manuals, les taxes de mortalitat prematura i d'hospitalitzacions evitables i el percentatge de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros i superiors a 100.000 euros, entre d'altres.



Aquests resultats han dibuixat un mapa socioeconòmic en què es troben les 155 àrees bàsiques de salut infradotades, i que al llarg dels pròxims cinc anys veuran incrementats els seus recursos.