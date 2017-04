Tillerson força Rússia a escollir entre els Estats Units i el règim d'Al-Assad

El secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, va afirmar ahir que Rússia ha de triar entre donar suport als Estats Units respecte a Síria o donar el seu suport al règim del president sirià Baixar al-Assad.



«Crec que val la pena pensar si Rússia realment s'ha aliat amb el règim d'Assad, els iranians i Hezbollah. ¿Aquesta és una aliança a llarg termini que serveix als interessos de Rússia, o preferiria unir-se als Estats Units, juntament amb altres països occidentals i d'Orient Mitjà, per resoldre la crisi a Síria?», va preguntar Tillerson, segons va publicar el govern dels EUA a la seva pàgina oficial.



«Volem crear un futur per a Síria que sigui estable i segur. I Rússia pot formar part d'aquest futur i tenir-hi un paper important, o mantenir la seva aliança amb aquest grup, que creiem que no servirà als seus interessos a llarg termini», va afegir.



Tillerson va fer aquestes declaracions després de participar en la reunió del G-7 d'Exteriors a la ciutat italiana de Lucca i abans de marxar cap a Moscou.



A la reunió a Itàlia hi van participar els ministres del Grup dels Set països més industrialitzats del món (Itàlia, Alemanya, França, Regne Unit, EUA, Japó i Canadà) i l'alta representant d'Exteriors de la Unió Europea, Federica Mogherini. Tillerson a més va opinar que «està clar que el regnat de la família Assad està arribant al final» i que per això ara cal estudiar «com acaba i com és la transició» perquè el país tingui estabilitat a llarg termini. Va afirmar que per a l'Administració de Trump és prioritari eliminar el grup terrorista Estat Islàmic i que per a això serà fonamental la col·laboració dels països del G-7.



En aquesta línia, va justificar la resposta militar dels Estats Units a l'atac químic a Síria del 4 d'abril, del qual Occident responsabilitza el règim d'Assad, i va sostenir que «era una qüestió d'interès de seguretat nacional».



«Per ser clars, la nostra acció militar va ser una resposta directa a la barbàrie del règim d'Assad. (...) No volem que l'arsenal incontrolat d'armes químiques del règim caigui en mans de l'Estat Islàmic o altres grups terroristes que podrien, i volen, atacar els Estats Units o els nostres aliats», va reflexionar.



Per això, va prosseguir Tillerson, Estats Units no acceptarà «la normalització de l'ús d'armes químiques» ni a Síria ni en cap altre país.



Finalment, va ironitzar sobre si Moscou no va voler prendre's seriosament el seu compromís d'eliminar les armes químiques de Síria, o simplement «va ser incompetent», però va afegir que aquesta diferència «no importa gaire als morts».