El TSJC demana de nou més informació sobre la causa oberta a Forcadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat al Parlament de Catalunya que li faci arribar la transcripció en brut d'una sessió de la Junta de Portaveus de la cambra i també una proposta de resolució sobre el referèndum, per tal de completar la informació que van sol·licitar el març en la causa a la presidenta de la cambra legislativa, Carme Forcadell, per haver desobeït el Tribunal Constitucional.



Així ho requereix, en una providència, la magistrada de l'alt tribunal català Maria Eugènia Alegret, que investiga la querella de la Fiscalia contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i els tres membres de Junts per Sí a la Mesa de la Cambra, per haver desobeït l'ordre del Tribunal Constitucional (TC) per abstenir-se de tirar endavant qualsevol iniciativa que desenvolupi la declaració de ruptura aprovada el 9 de novembre del 2015.



En concret, l'alt tribunal català ha sol·licitat al Parlament de Catalunya que li faci arribar una còpia de la proposta de resolució respecte al referèndum sobre el futur polític de Catalunya.