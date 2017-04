Bonvehí: 'Si sabés que s'havia de treure de context, ho hagués dit una mica millor'

El coordinador d'organització del PDECat, el bagenc David Bonvehí, ha sortit al pas de les gravacions difoses aquest dijous al matí en les que assegura que en unes possibles possibles eleccions en cas que el procés acabés sent 'un desatre', el seu partit hauria de presentar-s'hi amb un candidat de perfil autonomista.

L'exalcalde de Fonollosa, en declaracions a 'El món a RAC1' ha defensat que, en la formació, 'estem centrats en el referèndum' i ha ratificat que 'som un partit independentista que mai renunciarem a aconseguir la independència del nostre país'. Al mateix temps, el diputat bagenc ha lamentat que s'hagin malinterpretat les seves paraules i s'ha defensat assegurant que aquestes han estat tretes 'fora de context'.

A Catalunya Ràdio, Bonvehí ha justificat les seves paraules a la reunió interna. 'Es tracta d'un escenari d'un referèndum on sortís que no, o que no acabés bé i haguéssim d'anar a unes eleccions autonòmiques. I sempre explico que si anem a eleccions autonòmiques, hem d'escollir un candidat per a unes eleccions autonòmiques en nom del PDeCAT. Tant de bo no arribem a aquest punt, però jo ho vaig explicar com una hipòtesi', ha afirmat.

En la mateixa línia s'ha expressat a Rac1, ratificant les seves tesis i assegurant que no canviaria les seves paraules, però remarcant que aquella era una reunió amb companys de partit. 'Si sabés que s'havia de treure de context, ho hagués dit una mica millor. Estem en ple procés. Vaig dir autonomista, però el meu partit seguiria sent independentista', ha sentenciat.

Bonvehí, que afirma que desconeixia que algú estava gravant-lo en aquell moment, s'ha sentit molest. 'Em sap més greu que no em demanessin permís. Jo no m'amago. Acostumo a dir el mateix en públic que en privat. Era un dinar tancat amb quinze companys de partit. Era un ambient distès, familiar i tancat', ha afirmat.