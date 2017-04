Cau una nena de 6 anys des d'un balcó a Girona quan estava sola a casa

Una nena de 6 anys i d'origen xinès va caure des d'un segon pis al municipi de Girona quan estava tota sola a casa, cosa que li va provocar algunes ferides, però està fora de perill.



Segons van informar els Mossos d'Esquadra, cap a les 11 del matí, la menor hauria sortit al balcó de casa seva, situada a l'avinguda Sant Narcís, i s'hauria precipitat al carrer.



Després de l'incident, la nena va ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, on continuava ingressada a la nit, fora de gravetat i amb algunes fractures.



Els pares, que van deixar la menor sola a casa, ja van ser localitzats, encara que, segons van assegurar els Mossos, no van ser detinguts, i ara s'investiga si es tractava d'un fet habitual o era un cas puntual.



L'habitatge on van passar els fets està ubicat al bloc número 67 de l'avinguda Sant Narcís de Girona. Els mossos també inclouran el testimoni dels veïns a l'atestat. Des de l'Ajuntament de Girona van informar que tècnics dels serveis d'atenció primària de Drets Socials es posaran en contacte amb la família i el seu entorn per avaluar la situació i també el context en què es va produir la caiguda. El matrimoni també té una altra filla de 15 anys.