Comunicacions col·lapsades en el primer dia de vacances de la Setmana Santa

Les comunicacions van tenir ahir un inoportú col·lapse precisament el dia en què s'iniciaven les vacances de Setmana Santa per a molts ciutadans. Així, una avaria tècnica al centre de control de l'aeroport de Palma de Mallorca va causar la cancel·lació de nou vols i retards de diverses hores en d'altres fins que va quedar resolta cap a les cinc de la tarda. Des de llavors es van normalitzar les operacions d'arribades i sortides als aeroports balears.



Després de l'avaria informàtica registrada cap a dos quarts de dues del migdia, els nou vols cancel·lats van ser 4 arribades a Palma des de Santiago de Compostel·la, Eivissa, Menorca i Barcelona i 5 sortides a Eivissa, dos a Menorca, una a Barcelona i una altra a Oslo. L'avaria va afectar els aeroports de Palma, Eivissa i Menorca, que van estar operant al 40% tant per als aterratges com per als enlairaments.



El problema sorgit en el sistema de control va obligar a paralitzar l'enlairament dels seus vols nacionals i internacionals cap a dos quarts de dues de la tarda per garantir la seguretat per una avaria informàtica a la torre de control de l'aeroport de Son Sant Joan, de Palma de Mallorca.



Després del problema tècnic, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, que gestiona la torre de control d'aquest aeroport, va confirmar que no s'havia tancat l'espai aeri i que es permetia l'arribada de tots els vols que estaven a l'aire. A més, encara que per seguretat inicialment es va decidir que no s'enlairessin avions, passades unes hores es va anar autoritzant la sortida d'algunes aeronaus.



Paral·lelament, una avaria en el subministrament elèctric de la línia d'AVE Madrid-Sevilla, en un tram entre les localitats cordoveses d'Adamuz i Alcolea del Río, estava provocant retards mitjans de 50 minuts en els trens que circulaven per aquesta via. La incidència, una avaria en l'electrificació que va interrompre el servei durant una hora, es va produir cap a tres quarts d'onze del matí en aquest tram i a escassos minuts de la seva arribada a Còrdova. L'avaria va deixar la línia 1 sense tensió, segons fonts del gestor d'Infraestructures Ferroviàries Adif.