Denuncien la retirada del nom de Calvo Sotelo d'un carrer

Un familiar de José Calvo Sotelo va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament d'Alacant per retirar el nom del que va ser ministre de Primo de Rivera i diputat a la Segona República d'un carrer de la localitat en aplicació de la Llei de Memòria Històrica. El recurs, amb data del 16 de març, estableix que l'acord de la Junta de Govern del 15 de novembre que va donar llum verd al canvi de 46 carrers amb noms franquistes a Alacant suposa una «vulneració del dret legítim del recurrent al prestigi del nom de José Calvo Sotelo, com a nét del mateix».



Aquest nou recurs d'un familiar de Calvo Sotelo , el diputat que dóna nom a una plaça que es va rebatejar com a Porta de Sant Francesc, se suma al presentat pel PP, que va acabar amb la decisió d'una jutge de paralitzar cautelarment el canvi dels carrers franquistes i d'obligar el govern a reposar les plaques. En resposta al recurs, el consistori ha elaborat un informe en què defensa la inclusió de Calvo Sotelo en la llista de carrers que han de rebatejar-se.