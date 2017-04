Desarticulen una organització dedicada a cometre robatoris violents a gent gran

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada a cometre robatoris violents a gent gran en diferents municipis catalans i de la resta de l´Estat. Hi ha setze persones detingudes, d´entre 20 i 36 anys i de nacionalitat romanesa, dels quals catorze ja han ingressat a presó. Abordaven les víctimes a peu de carrer per robar-los rellotges, cadenes o joies. Se'ls acusa dels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació de l´estat civil i tràfic de drogues. Els detinguts obtenien uns guanys anuals de fins a 200.000 euros. La investigació s´ha saldat amb set escorcolls en domicilis de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i s'han recuperat 21 rellotges, vuit vehicles, joies, diamants, bàscules de precisió, documents falsos, 4.400 euros en efectiu a més d´un quilo d´haixix.

Els detinguts formaven part d'un clan familiar de ciutadans romanesos que vivien a Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet i que constituïen una estructura totalment jerarquitzada en què cadascú tenia un paper determinat i amb "capacitat per operar a Catalunya i a la resta de l'estat", segons ha assenyalat aquest dijous el cap de l'Àrea Central d'Investigació-Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Jordi Ollé, en una roda de premsa per explicar la desarticulació del grup. Els Mossos, que van començar la investigació el desembre passat, han pogut acreditar trenta robatoris amb prova de càrrega "contundent", com amb imatges enregistrades o contingut de converses telefòniques, intervingudes però Ollé ha apuntat que les víctimes podrien ser centenars.

A més, els Mossos han pogut demostrar que els detinguts formaven part d'una organització criminal i aquesta, ha subratllat Ollé, ha estat la "novetat" en l'enfocament de la investigació. Els membres de l'organització havien estat detinguts abans; són lladres multireincidents amb nombrosos antecedents a Catalunya des del 2004 per delictes similars i a Holanda, França, Bèlgica i Alemanya.

L'inspector ha destacat la gran mobilitat pel conjunt de l'estat espanyol on passaven dies -fins i tot setmanes senceres- al País Valencià i a Andalusia. Quan sentien la pressió policial o judicial, es desplaçaven a una altra zona o un altre país per continuar delinquint.



Una desena d'equips amb el mètode dels 'Teletubbies'



Cada dia, matí i tarda, sortien a robar entre vuit i deu equips formats normalment per un home i una dona. Els homes de l'organització s'encarregaven de traslladar les dones per diversos punts de Barcelona o Catalunya per trobar les víctimes. Aleshores, les dones interactuaven oferint-los favors sexuals o de servei domèstic com a maniobra de distracció i en aquell moment aprofitaven la confusió generada per sostreure'ls objectes personals com rellotges, cadenes i joies. Aquest mètode es coneix com el de les 'mimoses', 'carinyoses' o dels 'Teletubbies'. S'ha pogut comprovar que cada equip de treball podia obtenir uns 1.000 euros al dia i que els guanys anuals se situaven prop dels 200.000 euros.



Blanqueig amb la tècnica del 'barrufeig'



Els líders de l'organització s'encarregaven de la gestió dels vehicles que posaven a nom de testaferros amb l'objectiu d'evitar que els identifiquessin o els relacionessin amb els robatoris a més de de vendre l'or sostret mitjançant una xarxa de receptadors. La investigació ha permès contrastar que un d'aquests receptadors comprava aquestes joies pel valor del seu pes en or i pagava un preu per sobre de mercat. D'aquesta manera, aconseguia blanquejar diners del tràfic de drogues.

Una investigació paral·lela per part de la mateixa unitat ha destapat una trama de blanqueig de capitals basada en l'enviament de diners a l'estranger amb la mecànica coneguda col·loquialment com 'barrufeig'. Fraccionaven els diners en quantitats petites per no haver de declarar-ne les transaccions ni cridar l'atenció i els enviaven al país d'origen a nom de testaferros o documentació falsa.

Aquesta primera fase de la investigació s'ha saldat amb set escorcolls a domicilis de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, la recuperació de 21 rellotges de diferents valors, vuit vehicles, joies, diamants, bàscules de precisió, documents falsos que feien servir per posar a nom dels testaferros els vehicles i assegurances, 4.400 euros en efectiu a més d'un quilogram d'haixix.

Catorze dels setze detinguts, que no havien estat mai en centres penitenciaris tot i acumular més d'un centenar d'antecedents, han ingressat a presó per ordre del Jutjat d'Instrucció número 5 de Barcelona i la unitat policial no descarta més detencions en els propers dies o en una segona fase de la investigació. Dues persones que també havien estat identificades han fugit i s'ha emès una ordre de cerca i captura i una altra ja es trobava a la presó per un robatori violent.



"A la gent gran, no se la toca"



Ollé ha assenyalat que si bé els Mossos no han notat un augment de delictes contra la gent gran –aquesta setmana el cos policial també ha informat d'una estafa a més de 300 persones per part de falsos revisors del gas i a una dona amb Alzheimer per part de la seva cuidadora–, ha afirmat que els preocupen perquè tenen com a objectiu un dels col·lectius "més vulnerables" i "desprotegits". "La gent gran, no se la toca", ha dit l'inspector.