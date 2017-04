VÍDEO: Cacen un conductor en sentit contrari i de nit a la C-32

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'una furgoneta per conduir en sentit contrari i de nit per la C-32 des de Sitges fins a Castelldefels.

Els fets van passar poc després de la mitjanit del dimecres, quan el conductor, de 72 anys i nacionalitat holandesa, va arribar al peatge de Vallcarca i va intentar canviar de sentit en el via de manteniment. En no poder fer-ho, va decidir circular en sentit contrari per l'autopista. Les càmeres de l'autopista van captar com diversos conductors el van alertar i van haver d'esquivar bruscament la furgoneta per no xocar-hi frontalment. Tot i això, el conductor de la furgoneta va recórrer onze quilòmetres en sentit contrari.

Segons han informat els Mossos durant el trajecte per l'autopista diversos conductors van intentar alertar el conductor, mitjançant ràfegues de llum i tocs de clàxon. També en va alertar al 112 el centre de control d'Autopistas, que mitjançant càmeres de seguretat van captar com diferents conductors havien d'esquivar bruscament la furgoneta.

Tot i això, el conductor va obviar les indicacions de la resta de conductors que es trobava de cara fins que finalment una patrulla de la Policia Local de Castelldefels i dels Mossos d'Esquadra de trànsit, alertades per fins a quatre usuaris que havien trucat al 112 avisant del fet, el van aturar a la C32, terme municipal de Castelldefels.

Fins al lloc on finalment va ser aturat, el conductor havia fet un trajecte d'onze quilòmetres aproximadament. El vehicle va quedar immobilitzat i, donat que l'home no té residència legal en el país, va ser detingut per un delicte de conducció temerària.