Els dos morts per meningitis no portaven la vacuna contra el serogrup C

Les dues persones usuàries d'un centre ocupacional per a discapacitats intel·lectuals de Barcelona que han mort a causa d'una infecció provocada per una malaltia de la meningocòccia no estaven vacunades contra el serogrup C. Així ho ha explicat aquest dijous Joan Caylà, del servei d'epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, qui ha deixat clar que "no estaven vacunades perquè estrictament no els tocava", ja que aquesta vacunació es va introduir a Catalunya l'any 2000 i es recomana als nens de 4 mesos, 12 mesos i 12 anys. De fet, les víctimes són un home de 39 anys i una dona de 61 anys. Caylà ha titllat el brot de "molt desafortunat i únic" i que no se n'havien produït dos casos junts en els darrers 30 anys a Barcelona. Així mateix, ha recalcat que "segurament la patologia de base de les persones afectades" hi ha afectat i ha estat "determinant" perquè "eren persones amb discapacitat amb patologies cròniques, pulmonars i cardíaques".

Caylà ha explicat que les dues persones que han mort "han evolucionat de forma ràpidament fatal". La primera, que era un home de 39 anys, va començar amb un símptoma "bastant banal" d'amigdalitis el dia 3 i en poques hores "va presentar una evolució letal i va morir ràpidament". La dona de 61 anys, ha continuat, va començar clínica una setmana més tard el dia 10 i va morir de forma molt ràpida. Segons ha explicat, en aquest segon cas s'ha comprovat que "al seu hemocultiu creixien diplococs negatius i això significa que era un meningococ" i s'ha vist que era del serogrup C. Ha reconegut que en el primer cas no s'ha pogut aïllar res, però ha indicat que "és altament probable que els dos hagin tingut la mateixa infecció pel serogrup C".

Ha admès que no estaven vacunats perquè estrictament no els tocava. "La vacunació contra el serogrup C es va introduir a Catalunya l'any 2000 i es recomana als nens de 4 mesos, 12 mesos i 12 anys. Els adults hem d'aconseguir que els nens es vacunin de les vacunes sistemàtiques per evitar casos desgraciats com aquests de malaltia meningocòccia o evitar seqüeles de poliomielitis, que gràcies al calendari de vacunació sistemàtica ja no es veu avui en dia". En qualsevol cas, ha dit que en aquest moment no és necessari que es vacunin els adults.

Caylà ha apuntat que "és un brot molt desafortunat i únic" i ha recordat que revisant els casos del brot a Barcelona en els darrers 30 anys n'hi ha hagut amb un mort per malaltia meningocòccia i a vegades a una escola amb un nen petit, però "mai hi havia hagut en els darrers 30 anys dos casos i és un cas extraordinari". Així mateix, ha indicat que "hi ha influït segurament la patologia de base de les persones afectades i és que eren persones amb discapacitat amb patologies cròniques, pulmonars i cardíaques i això haurà estat determinant".

Veu "altament improbable" que hi hagin nous casos

Com ja s'ha informat, més d'una vintena de persones que han estat en contacte amb els dos afectats per la malaltia ja estan rebent el tractament preventiu i se'ls oferirà també la vacunació contra el grup C. De moment s'ha administrat la quimioprofilaxis a 25 persones i faltarien cinc persones, de les quals n'hi ha quatre que seran localitzades aquest mateix dijous perquè estaven de viatge. Aquesta mesura inclou familiars, educadors i persones pròximes als afectats. En aquest context, veu "altament improbable" que hi hagin nous casos.

Preguntat per l'origen del brot, Caylà ha dit que el meningococ el pot tenir a la faringe qualsevol i si es té forma simptomàtica no afecta, però pot ser que al parlar, al tossir o al cantar es contagiï a una persona propera i aquesta pot ser que desenvolupi la infecció. "És impossible trobar el cas índex".

Sobre a quin hospital se'ls va tractar, ha dit que van ser tractats pels centres de les seves zones i no eren de Barcelona capital.

