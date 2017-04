ERC apunta als "enemics del referèndum" en la difusió de la conversa de Bonvehí

ERC afirma que són "els primers interessants" en què s'aclareixi com s'ha produït la filtració de la conversa de David Bonvehí en un restaurant a Manresa i reitera que no hi ha tingut "cap tipus de relació". En un comunicat, ERC "lamenta" la situació produïda arran de la difusió de la conversa del secretari d'Organitzció del PDECat i recorda que els "enemics del Referèndum tenen moltes eines i no dubten a fer-les servir". Preveuen que "aquests fets es repetiran" i demanen estar "per sobre d'aquests episodis". Per això, la formació liderada per Oriol Junqueras demana "a tothom" actuar amb "màxima responsabilitat" i amb "unitat".

En el comunicat els republicans recorden que falten dos mesos per tenir data i pregunta per al Referèndum, "tal com han informat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la consellera de Presidència, Neus Munté".

En aquest sentit demanen a tothom "que actuï amb la màxima responsabilitat". "Ara és el moment del Referèndum i cal que tothom mostri el seu compromís inequívoc, ara és el moment de la unitat".

ERC recorda que PDeCat i els republicans comparteixen grup parlamentari i "tenen objectius comuns absolutament prioritaris" i insten a "treballar conjuntament cada dia -passi el que passi, conjurats pel Referèndum- fins a assolir l'anhelat objectiu" per tal que els catalans puguin "votar i decidir si volen que Catalunya sigui un estat independent o bé seguir al Regne d'Espanya".