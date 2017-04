Esplugues acomiada Chacón al mateix saló de plens on va debutar en política

Les eleccions municipals del 13 de juny del 1999 van canviar la vida de Carme Chacón, que aquell estiu es va asseure per primera vegada com a regidora al saló de plens de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat, on ahir van passar centenars de persones per acomiadar la política socialista, que va morir aquest diumenge passat als 46 anys.



Aquell no era el primer cop que anava a les llistes del PSC a Esplugues, va explicar el seu amic i company de partit Miguel Zaragoza, que va recordar que el 1995 anava en una posició secundària i, després de la dimissió d'un altre regidor del consistori, la van temptejar perquè ocupés la seva cadira, cosa a la qual ella es va negar perquè era tossuda i primer volia acabar els seus estudis.



La seva autenticitat de caràcter i el vincle que sempre va mantenir amb la seva ciutat natal, va sostenir Zaragoza, és el que explica que ahir es vagin formar cues des d'abans del migdia per dir un últim adéu a Chacón, que va ser primera tinent d'alcalde d'Esplugues fins al 2003 i després regidora rasa fins al 2007, quan li van donar la cartera del ministeri d'Habitatge, i després de la qual cosa es va convertir en la primera ministra de Defensa d'Espanya.



El lloc escollit ahir perquè Esplugues de Llobregat donés l'últim adéu a la que ha estat la seva política més il·lustre va ser una decisió de la família, que ahir va ser present des de primera hora al consistori.



Fonts pròximes van detallar que la seva mare, el seu pare, la seva germana i el seu cunyat van protagonitzar un dels moments més emotius de la jornada quan van pronunciar unes paraules a porta tancada, abans que la sala de plens del consistori s'obrís al públic.



Molts dels assistents ahir a l'ajuntament també van aprofitar per deixar un missatge en el llibre de condols que van instal·lar dilluns passat el consistori, que va decretar tres dies de dol i pròximament celebrarà un ple extraordinari per decidir altres actes de recordatori de Chacón.



«Sempre tenia un somriure», va destacar l'Eliseu, que treballava a l'ajuntament quan Chacón era regidora, i va assenyalar que la notícia de la seva mort ha provocat un impacte a la ciutat.



Més enllà dels centenars de ciutadans anònims que al llarg del dia d'ahir van visitar el recinte amb les cendres de Chacón, també es van acostar fins al consistori espluguí nombroses cares conegudes del socialisme català, com el líder del PSC, Miquel Iceta, que va recordar que el dia 19 els socialistes recordaran la seva companya al mateix pavelló on la van nomenar, per primera vegada, cap de llista per la demarcació de Barcelona al Congrés dels Diputats en unes eleccions generals, l'any 2008.



També hi van acudir l'expresident de la Generalitat de Catalunya José Montilla; els diputats del PSOE José Zaragoza i José María Barreda; el primer secretari del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda; l'exministra socialista Leire Pajín; el líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, entre altres rostres coneguts.



L'expresident de Castella-la Manxa i diputat del PSOE José María Barreda va elogiar també la faceta més personal de la socialista Carme Chacón, de qui va assegurar que «tenia un cor molt singular, no només per la patologia congènita que patia». Barreda va ser ahir a Esplugues de Llobregat, on va dir que Chacón «era una dona generosa, intel·ligent i entregada, i crec que tots la recordarem molt».



D'altra banda, en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'ajuntament d'Esplugues també s'hi van acostar els consellers de Salut, Governació i Justícia (Toni Comín, Meritxell Borràs i Jordi Jané), que van elogiar la figura de Chacón com «una dona que obria camí», i els diputats de Ciutadans (Cs) i Junts pel Sí (JxS), Carlos Carrizosa i Eduardo Reyes.