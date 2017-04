Els Estats Units afirmen que el procés és una qüestió interna d'Espanya

El govern dels EUA considera que Catalunya és «un assumpte intern» espanyol i està «profundament compromès a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida», segons afirmava ahir en un comunicat l'ambaixada nord-americana a Madrid.



Aquest comunicat es difon dies després que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, viatgés als EUA per parlar sobre el procés secessionista català i de la visita de dos congressistes nord-americanes a Barcelona.



L'ambaixada afirma: «volem reiterar que, com hem comunicat en ocasions anteriors, la posició del govern dels Estats Units sobre Catalunya és que és un assumpte intern d'Espanya» i afegeix: «estem profundament compromesos a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida».



Després d'assenyalar que Espanya i EUA estan units per la història i els valors comuns que sustenten la seva associació, l'ambaixada diu que els dos països treballen en estreta col·laboració en una sèrie de desafiaments mundials, incloent la promoció de la cooperació internacional, la pau i la seguretat i la prosperitat econòmica.



El Govern de la Generalitat creu que el comunicat que va fer ahir l'ambaixada dels Estats Units a Espanya «segurament s'ha fet a petició del govern espanyol a causa de l'èxit dels contactes recents amb representants dels Estats Units per part del President Puigdemont», tal com van assegurar fonts de l'executiu a l'ACN, que van recordar que ja hi ha «experiència acumulada» en aquest sentit.



Les mateixes fonts van constatar que la circular, feta en llengua castellana, «demostra que el cas català forma part de l'agenda política i diplomàtica dels Estats i, per tant, no és cap afer intern».



Carter tampoc no es mulla



D'altra banda, l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter va dir al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ni ell ni el Centre Carter s'implicaran en la convocatòria d'un eventual referèndum d'independència, segons va informar ahir aquesta organització en un comunicat remès a Efe.



Carter va comunicar aquest missatge a Puigdemont en una reunió que tots dos van mantenir a final de la setmana passada a Atlanta (Estats Units), a la seu del Centre Carter.