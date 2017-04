La fiscalia diu que el detingut per l'atac de Dortmund va combatre amb Estat Islàmic a l'Iraq

La Fiscalia General d'Alemanya ha assegurat que el jove iraquià detingut dimecres per la seva suposada relació amb l'atac contra l'autobús del Borussia Dortmund va ser membre del grup terrorista Estat Islàmic, si bé encara no ha trobat "proves" que el relacionin amb l'atemptat contra l'equip de futbol alemany.

En un comunicat, la Fiscalia ha explicat que té "fortes sospites" que l'arrestat aquest dimecres, un ciutadà iraquià de 26 anys identificat com Abdul Beset, va ser membre d'Estat Islàmic a l'Iraq encara que "fins ara no hi ha proves" que li vinculin amb l'atac contra el Borussia Dortmund.

"L'acusat és sospitós d'unir-se a Estat Islàmic a finals del 2014 a l'Iraq", ha assenyalat la Fiscalia, abans d'assegurar que l'arrestat "va dirigir una unitat d'unes deu persones" encarregada de realitzar "segrestos, extorsions i assassinats". Al març del 2015, segons els fiscals, va viatjar a Turquia i, des d'allà, es va traslladar el 2016 a Alemanya, on hauria mantingut contactes amb Estat Islàmic.

L'arrestat compareixerà aquest dijous davant un tribunal federal i la Fiscalia demanarà que es mantingui el seu arrest provisional.