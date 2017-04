Un home haurà d'indemnitzar l'exparella per les tasques domèstiques que va fer

L'Audiència Provincial de Cantàbria ha reconegut a una dona el dret a rebre una indemnització de 23.628 euros de mans del seu exmarit pel treball domèstic que va exercir durant el període de convivència.

El tribunal d'apel·lació confirma d'aquesta manera la sentència dictada el passat any pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 3 de Castro Urdiales, que va estimar la demanda de l'exdona. L'exmarit va recórrer aquesta decisió i ara l'Audiència Provincial ha desestimat la seva pretensió.

La parella, que s'havia casat en règim de separació de béns, es va separar legalment però al gener de 2007 va reprendre la convivència, que va durar fins que al maig de 2013 es va dictar sentència de divorci.

Explica l'Audiència en la seva sentència que durant aquest segon període de convivència la dona va abandonar el seu treball per dedicar-se en exclusiva a les tasques de la llar, "fent possible que el marit prescindís del servei domèstic remunerat que va haver de contractar quan estaven separats".

Entén el tribunal que l'home ha resultat "beneficiat" per aquesta situació, "ja que el cònjuge que s'ha dedicat a treballar fora de la llar familiar ha pogut amb els seus ingressos augmentar el seu patrimoni personal, mentre que l'altre ha dedicat el seu temps i esforç a l'atenció de la família, no veient beneficiada la seva posició econòmica al final del règim de separació de béns ".

Per això, la indemnització ara fixada "ve a compensar el temps efectivament dedicat al treball a la llar" i és que, com recorda l'Audiència, el fonament d'aquesta indemnització, que és compatible amb una pensió compensatòria, "és la prèvia contribució a espècie -el treball domèstic- per part d'un dels cònjuges a l'aixecament de les càrregues familiars ".