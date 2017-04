Els hospitals han de reduir el 10% el nombre de pacients sense llit a Urgències

Els hospitals catalans hauran de reduir el 10% el nombre de pacients que passin més de 24 hores sense tenir un llit als serveis d'urgències aquest mateix any 2017, segons contempla el nou Pla Nacional d'urgències presentat ahir.



Aquest pla, elaborat durant un any per un comitè d'experts format per 40 persones i que va incloure un procés de debat en el qual es van implicar 175 persones més del món local, proveïdors, entitats de pacients i veïns, va ser presentat ahir pel conseller de Salut, Antoni Comín, en un acte a l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona.



El compromís de reduir les hores d'estada a urgències, que en alguns hospitals, com el de Vall d'Hebron, afecta el 50% dels pacients que hi ingressen, es completa amb l'objectiu a quatre anys que el 100% dels pacients registrin una estada de menys de 24 hores a urgències, va explicar el conseller Comín.



Per aconseguir aquest objectiu, els hospitals hauràn de reorganitzar els seus serveis d'urgències, amb plantilles estables i continuades, donar altes abans de les dotze del migdia i programar més operacions que no requereixin hospitalització en èpoques que no es preveu tanta demanda de llits, com a l'hivern amb la grip.



A més, Salut aposta per potenciar al màxim l'hospitalització als domicilis particulars, on retornen els pacients poques hores després de ser intervinguts o atesos i són visitats per equips desplaçats des dels centres sanitaris, encara que actualment només es cobreix el 60% del territori català.



El pla presentat ahir preveu crear aquest mateix any dues línies telefòniques d'atenció les 24 hores en pediatria i en salut mental, activar un helicòpter nocturn i fomentar l'atenció domiciliària i l'hospitalització a domicili.



Per combatre la saturació d'urgències, es crearan nous equips de suport integral a la cronicitat (ESIC) a l'Hospital Dos de Maig, Cotxeres i Sant Martí, de Barcelona, que s'atendrà des de l'atenció primària.



Els serveis d'urgències dels hospitals catalans s'hauran d'equiparar a la resta de serveis dels centres i disposar d'una plantilla pròpia i estable, com ja es fa a l'Hospital de Sant Pau, on el percentatge de pacients que estan en espera de llit més de 24 hores és dels més baixos de Barcelona, el 25%, enfront del 50% de Vall d'Hebron i el 28% de l'Hospital Clínic.



La directora de l'Àrea d'atenció sanitària del Servei Català de la Salut, Cristina Nadal, va precisar que el pla neix del «desajust entre la demanda i la resposta» dels centres sanitaris i els serveis d'urgències.