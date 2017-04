Iceta insisteix que els socialistes catalans havien de votar en contra de la investidura de Rajoy

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va insistir ahir que seguia pensant que la seva formació havia de votar «no» en la investidura de Mariano Rajoy, encara que va precisar que els socialistes catalans acceptaran les «decisions en la votació de les quals participem».



Miquel Iceta va reconèixer en l'últim Comitè Federal del PSOE que va ser un error enfrontar-se a la gestora i que els diputats catalans votessin en contra de la investidura de Mariano Rajoy, en comptes de seguir la resolució d'abstenir-se, segons va informar ahir El País.



«Hem tingut un accident. En el que de nosaltres depengui no tornarà a passar que una decisió en la qual participem i votem, després no l'acatem», va afirmar Iceta al comitè del dia 1 d'abril, segons unes gravacions de la reunió a porta tancada a les quals havia tingut accés aquest diari. En un apunt al seu compte de Twitter, el líder del PSC ha aclarit que ell continua «pensant que calia votar 'no' a (la investidura) Rajoy».



«El que vaig dir al Comitè Federal del PSOE –prosseguia en el seu missatge a Twitter– és que acceptarem les decisions en la votació de les quals participem».



«Cal evitar que es produeixi aquesta anomalia democràtica de participar en una votació i no acatar el resultat, cosa que sembla lògica i que si aquella vegada es va produir va ser pel seu caràcter absolutament excepcional en un moment també excepcional per a la vida del PSOE», va assenyalar Iceta en declaracions als mitjans després de participar en el comiat a l'exmnistra Carme Chacón a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).



Iceta va reconèixer en l'últim Comitè Federal del PSOE que va ser un error enfrontar-se a la gestora i que els diputats catalans votessin en contra de la investidura de Mariano Rajoy, en comptes de seguir la decisió d'abstenir-se, segons va informar ahir El País.



«Les gravacions són les gravacions i vaig dir el que vaig dir», va insistir el primer secretari dels catalans, que va admetre que van ser conscients de l'«accident» que suposava la seva posició, però en aquell moment no van saber trobar una altra solució.



En aquest sentit, Iceta va confiar que el nou protocol de relacions entre el PSOE i el PSC permetrà «preveure i remeiar aquestes situacions abans que succeeixin».