Investiguen vuit ministres i desenes de diputats del Brasil

Les investigacions per suposada corrupció contra vuit ministres brasilers i desenes de legisladors de 14 partits diferents han obert una altra fase de l'aguda crisi política al Brasil i han acorralat el govern que lidera Michel Témer. L'«apocalipsi política» que molts esperaven amb la cooperació judicial pactada per un total de 77 exdirectius del grup Odebrecht es va iniciar amb la decisió del Tribunal Suprem del país carioca, basada en aquests testimonis, d'investigar un centenar de polítics, una xifra que encara és parcial i podria augmentar en les pròximes setmanes.



A més de vuit ministres i desenes de parlamentaris, a la llista de sospitosos hi ha 12 dels 27 governadors del país i els cinc expresidents brasilers que actualment encara estan vius: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) i Dilma Rousseff (2011-2016).



Tot i que l'escàndol esquitxa vuit ministres i catorze partits polítics diferents, majoritàriament de la base oficialista, Témer es va mostrar relaxat i va intentar transmetre tranquil·litat enmig de la tempesta que s'abat en aquests moments sobre tota la classe política del Brasil.



El governant va encapçalar dues cerimònies i en cap d'elles es va referir directament a l'assumpte, tot i que sí que hi va fer algunes al·lusions. «En les eventuals divergències o interpretacions equivocades, qui donarà la paraula final serà la Justícia», però el que «no podem fer mai és paralitzar el govern».