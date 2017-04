Jordi Pujol fill va ocultar 14 milions des que se l'investiga, segons la UDEF

Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català, va amagar des de l'any 2012, quan se'l va començar a investigar, 14 milions d'euros en altres països per eludir l'acció de la justícia, segons assegura la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en un informe.



A l'informe remès a l'Audiència Nacional, al qual va tenir accés Efe, la Policia assegurava que Jordi Pujol júnior i la seva exdona Mercè Gironès, des del 2012, seguien «una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya», i van ocultar milions a l'estranger, que eleven aquesta quantitat a 9,4 milions de dòlars i 5,2 milions d'euros només des que se l'investiga.



Aquesta estratègia tenia com a finalitat «sostreure actius patrimonials» en previsió d'una possible condemna que impliqués el pagament de multes o responsabilitats civils, que suposarien « de facto», recorda la Policia, «la liquidació dels seus actius».



Considerant exclusivament el període des que va començar la investigació judicial, l'any 2012, arran d'una denúncia de la seva exparella, la Policia detallava diversos «capitals que eren a Espanya i s'han desviat fora de les nostres fronteres», concretament des d'Andorra, evadits el mes de juliol del 2014 cap a Mèxic, i drets de cobrament a l'estranger, fonamentalment a Mèxic, per préstecs que tenien societats pantalla de Pujol Ferrusola i la seva exdona «i que en bona lògica econòmica s'haurien d'haver reintegrat a Espanya». «Aquesta Instrucció Policial dedueix, per mitjà d'un càlcul aritmètic, que s'han evadit 9.461.861,11 dòlars americans i 5.242.607,68 euros, amb les particularitats exposades», finalitzava l'informe, de 75 pàgines.



Amb aquest propòsit, Jordi Pujol júnior va transferir dos milions de dòlars el mes de juny del 2015 a l'entitat mexicana Banco Monex per a Plantaciones Forestales SA de CV, i el mateix dia, destaca la Policia, FCC va transferir 500.000 euros «a la mateixa persona jurídica».



«Les investigacions haurien de tendir a trobar-hi una lògica racional econòmica, o en el seu cas, desxifrar els potencials il·lícits comesos», afegia l'informe respecte a aquest traspàs de diners de la constructora.



La UDEF recordava altres «mecanismes espuris» de Pujol Ferrusola i la seva exdona Mercè Gironès per «sostreure capitals de l'acció de la justícia ocorreguts a més des que va començar el procediment judicial» i que ja es van plasmar en altres informes.



Es tractava d'operatives relacionades amb un ciutadà mexicà, transaccions creuades amb el seu mercantil a México Ecrem, uns presumptes falsos préstecs a un ciutadà francès, la donació de béns a la seva filla i posterior compra per part de la darrera d'un bé immoble a l'empresa del seu pare, les citades transferències a les societats mexicanes Plantaciones Forestales i Azuelos Soluciones SA de CV i uns préstecs notarials.



A l'informe s'analitzaven també diversos negocis de Jordi Pujol fill a l'exterior i alguns aspectes del seu capital a Andorra, que va aparèixer detallat en extractes del banc Andbank demanats a aquesta entitat pel despatx que assessorava la família Pujol, Cet Consultores.



En aquest despatx van confiscar diversos arxius electrònics amb els moviments del compte de Pujol Ferrusola al Principat, uns documents pels quals Cet va pagar 36.135 euros, d'acord amb unes factures emeses pel banc.