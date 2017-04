La 'mare de tota la bombes' mata 36 membres de l'Estat Islàmic a l'Afganistan

Almenys 36 membres de l'Estat Islàmic (EI) van morir per l'atac en què els Estats Units va utilitzar la bomba GBU-43, el projectil no nuclear més potent de l'arsenal nord-americà, que va destruir més una important instal·lació d'aquest grup terrorista, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Defensa afganès.

Un portaveu del Ministeri de Defensa afganès, Muhammad Radmanish, ha indicat que "36 membres de grups de l'EI van morir i una gran quantitat de munició i armes han estat destruïdes en el bombardeig".

El bombardeig amb la GBU-43, un projectil de 10 tones que mata amb una ona de pressió aèria, va ser executat aquest dijous a les 19.32 hora local (15.02 GMT), al districte de Achin, a la província oriental de Nangarhar, amb la aprovació del president nord-americà, Donald Trump.

En un comunicat, un altre portaveu del Ministeri de Defensa afganès, Dawlat Waziri, va assenyalar que, a més, un important refugi i tres amagatalls de l'EI han estat destruïts com a conseqüència de l'impacte de la denominada "mare de totes les bombes". Segons el portaveu, el grup terrorista que va començar a actuar a l'Afganistan el 2015 usava aquest amagatall "per coordinar els seus atacs terroristes en diferents parts de la província", fronterera amb el Pakistan.

La font ministerial ha insistit que en el bombardeig no s'han produït víctimes civils.

L'atac es va produir després que el Govern de l'Afganistan afirmés aquesta mateixa setmana que el nombre d'insurgents de l'EI al país és inferior a 400 i que l'any passat va abatre a uns 2.500 membres del grup, el que va reduir la seva presència a només dos de les 34 províncies afganeses.

També la missió de l'OTAN a l'Afganistan ha informat la setmana passada que en els dos últims anys s'ha reduït a la meitat el nombre de membres del grup terrorista i en més d'un 60% el territori controlat per l'EI al país.

El passat dia 6 un portaveu de la missió 'Suport Decidit' de l'OTAN, el capità Bill Salvin, va assegurar que l'EI serà derrotat al país asiàtic durant el proper any i que el territori afganès no es convertirà en un lloc "segur" per als combatents del grup terrorista.