Un nen de 13 anys emet en directe la seva mort accidental

Un nen de 13 anys es va disparar mortalment per accident mentre realitzava una retransmissió en directe per la coneguda aplicació Instagram Live.

Els fets han succeït a l'estat de Geòrgia, als Estats Units. Malachi Hemphill es trobava tancat a la seva habitació mentre emetia per als seus contactes en directe, amb una arma a la mà dreta.

La mare del jove, Shaniqua Stephens, i la seva germana relaten com van sentir un sobtat esclat provinent de l'habitació del noi.

Van anar ràpidament a veure què havia passat però la porta estava tancada per dins, pel que van haver de tirar-la abaix. Quan ho van aconseguir, van trobar el menor a terra i un bassal de sang al seu voltant.

Va ser la germana qui es va adonar que el telèfon seguia retransmetent, i va avisar a la seva mare: "Mare, apaga el telèfon", li va dir.

Malachi va ser traslladat a un centre hospitalari, però donada la gravetat de la ferida, els metges no van poder salvar-lo.

Com va aconseguir el nen la pistola, és un misteri per a la seva mare, que d'altra banda es mostra segura que el que ha passat es tracta d'un accident i no d'un suïcidi.

La senyora Stephens assegura que quan els amics del seu fill que seguien el vídeo en viu van veure el que havia passat, es van afanyar a anar a casa seva. "Hi havia 40 o 50 nens davant de casa. Crec que estaven veient el seu vídeo en directe".

"És un cop que mai oblidaré. Era el meu únic fill", es lamenta la mare de Malachi.