El pare de la nena que va caure pel balcó la va deixar sola per anar al banc

El pare de la nena de 6 anys que dimecres va caure d'un segon pis a Girona va deixar la petita sola a casa per anar a fer gestions al banc. Aquesta és la versió que ha explicat davant de la policia. Aquell dia, la menor estava al càrrec del pare, segons han confirmat fonts policials. Els Mossos d'Esquadra han imputat abandonament de menor als seus pares. Els fets es van produir quan faltaven pocs minuts per a les onze del matí al número 67 de l'avinguda Sant Narcís. La nena va enfilar-se a una bicicleta que hi havia al balcó i es va precipitar al buit des d'una alçada de dos pisos. Una ambulància la va traslladar conscient i amb un trau al cap fins a l'Hospital Josep Trueta. Fonts del centre han confirmat que la nena està estable, evolucionar favorablement i s'està recuperant a la planta de pediatria.