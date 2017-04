El PDeCAT i Òmnium demanen discreció als republicans

?La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van cridar ahir a ERC que s'abonés a la «discreció» dels sobiranistes per no donar una «sensació d'olla de grills» en el procés independentista.



En una entrevista a Ràdio 4, Pascal va remarcar que «la discreció ens anirà bé en el procés», encara que, en aquest sentit, no va oferir detalls de la reunió de dimarts a Palau entre el President català, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dirigents de JxS i la CUP. Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va criticar que la dirigent d'ERC, Marta Rovira, «especulés» amb el referèndum en apuntar la possibilitat de crear una borsa d'aturats per a l'organització, i va reclamar «discreció».