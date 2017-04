PP i Cs, inamovibles en la negociació per al nou president a Múrcia

La presidenta de l'Assemblea Regional de Múrcia, Rosa Peñalver, va proposar Fernando López Miras, diputat del PP, com a candidat a la presidència del Govern autonòmic, mentre que aquest partit i Ciutadans (Cs) mantenen inamovibles les seves posicions en la negociació per al seu suport. La vinculació que el PP vol fer perquè els partits polítics no puguin exercir l'acusació particular en processos judicials en què es trobin implicats adversaris d'una altra formació amb l'exigència de Cs d'eliminar els aforaments per a diputats i consellers autonòmics segueix sent el gran escull.



El dia en què es va confirmar el que era previsible, que el candidat elegit per l'expresident de Múrcia Pedro Antonio Sánchez, líder del PP autonòmic, optaria a ser investit nou cap de l'Executiu autonòmic, líders estatals del PP i Cs van intervir en les negociacions amb declaracions públiques.



El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, es va mostrar partidari d'una reforma legal que impedeixi l'ús «espuri» i «injust» que de l'acusació particular fan els partits per intentar guanyar per via judicial el que no aconsegueixen a les urnes, de manera que es determini la legitimitat dels que sí que tenen dret a aquesta acció particular davant d'altres que no estan afectats.



Des del partit taronja, el seu secretari general, José Manuel Villegas, va desvincular completament les dues qüestions, entre altres motius perquè a Múrcia és possible acabar amb els aforats reformant l'Estatut d'Autonomia. Ciutadans veu «problemes de constitucionalitat» en la proposta de restringir qui pot exercir l'acusació particular, ja que està recollida a la Constitució.