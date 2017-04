Rússia i els EUA avalen investigar l'atac químic a Síria però discrepen sobre Al-Assad

El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, i el secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, van donar suport que s'investigui l'atac químic de la setmana passada a la província siriana d'Idleb, però van discrepar sobre el futur del règim de Bashar al-Assad. «Veiem que els Estats Units estan disposats a donar suport a aquesta investigació», va afirmar Lavrov en roda de premsa conjunta amb Tillerson després que tots dos es reunissin al Kremlin amb el president, Vladímir Putin.



Lavrov va assegurar que Rússia advoca perquè l'Organització per a la Prohibició d'Armes Químiques (OPAQ) comenci «de manera immediata» una investigació sobre el terreny. I va recordar que Síria ja ha donat el seu vistiplau a l'entrada dels experts internacionals al seu territori perquè examinin tant el lloc de l'atac (Khan Shaykhun), com l'aeròdrom des del qual, suposadament, es van enlairar els avions (Shayrat) i que després va ser bombardejat pels Estats Units.



En referència a això, Tillerson va assegurar que, en opinió de Washington, el règim d'Al-Assad va planificar i va perpetrar l'atac químic en què van morir prop d'un centenar de persones el 4 d'abril passat. Va assegurar que aquest atac «només va ser un dels casos relacionats amb l'ús d'armes químiques per part del règim d'Al-Assad; se n'han registrat uns 50 incidents».



Pel que fa al futur del president sirià, el secretari d'Estat nord-americà va reconèixer que aquest tema havia estat tractat, i va tornar a insistir que «el regnat de la família d'Al-Assad està arribant al final» i que la comunitat internacional mai no acceptarà que el líder sirià assumeixi cap paper en el futur d'aquest país.





Una sortida estructurada



Alhora, va destacar que els EUA consideren «molt important que la sortida d'Al-Assad es produeixi de manera estructurada i organitzada, perquè tots els grups ètnics sirians siguin representats a la taula de negociacions». I va recordar que Rússia, com «l'aliat més proper» de Damasc, ha de fer entendre al president sirià aquesta realitat irrefutable, i alhora va dir que les dues parts coincideixen en la necessitat d'una Síria «unida i estable».



Per part seva, Putin va expressar al secretari d'Estat dels EUA la seva disposició a reprendre la cooperació militar a Síria, sempre que els EUA confirmin que l'objectiu és la lluita contra els grups terroristes. Així ho va dir Lavrov en referència a l'acord que mantenien els EUA i Rússia per evitar incidents aeris a territori sirià. Rússia va suspendre el 7 d'abril l'acord bilateral després que els EUA bombardegessin Síria.



Precisament, Putin es va sumar a les negociacions dels caps de les diplomàcies russa i nord-americana i va rebre Tillerson durant més de dues hores al Kremlin, una trobada que no era a l'agenda i que va ser qualificada de «molt productiva» pel secretari d'estat dels EUA.



En aquest sentit, Rússia va acusar el Regne Unit d'intentar perjudicar la seva cooperació amb els Estats Units sobre Síria i de buscar únicament la caiguda del president sirià. «Sembla que vostès tenen por que col·laborem amb els EUA. Fan tot el possible per soscavar la nostra col·laboració», va dir l'ambaixador rus, Vladímir Safronkov, al seu homòleg britànic, Matthew Rycroft, que prèviament havia fet un discurs molt crític cap a Moscou.



Safronkov va dedicar bona part de la seva intervenció a atacar durament Rycroft, i s'hi va dirigir directament. «Miri'm quan li estic parlant», va etzibar l'ambaixador rus al seu col·lega britànic, que va acusar d'«insultar greument» el seu país.