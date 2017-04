El Suprem absol de delicte de falsedat un matrimoni de conveniència

El Suprem va anul·lar la condemna a dos anys de presó per falsedat que l'Audiència de Barcelona va imposar a una parella en considerar que es van casar per conveniència per aconseguir la legalització de la situació a Espa-nya de l'home, de nacionalitat dominicana.



L'Audiència de Barcelona va considerar que cadascú vivia amb la seva parella veritable i a municipis diferents, pel que era un matrimoni «fals» i «inexistent» i havien comès delictes de falsedat i contra els drets dels treballadors estrangers.



El Tribunal Suprem va absoldre els dos acusats de dos delictes i recordava en la sentència que el matrimoni de conveniència, d'acord amb la legislació espanyola, només pot comportar sancions administratives o derivar en un il·lícit civil, però no penal si no hi havia ànim de lucre i no existia usurpació d'estat civil o falsedat documental prèvia.



En el cas examinat, l'Audiència de Barcelona havia condemnat la parella per delicte continuat de falsedat documental i delicte contra els drets dels treballadors estrangers.