Vuit detinguts per causar aldarulls en la Madrugá de la Setmana Santa de Sevilla

La policia ha detingut almenys vuit persones per desordre públic, donar cops a terra i cridar amb amenaces a l'entorn del carrer Marqués de Paradas de Sevilla, per on passen algunes confraries de la Madrugá de la Setmana Santa. Allà s'hi han registrat corredisses entre el públic que han afectació als seguicis processionals.



Els detinguts són delinqüents comuns amb antecedents, segons ha informat l'Ajuntament de Sevilla.





17 atesos pel metge

La informació oficial afegeix que encara s'estan analitzant completament totes les dades disponibles per determinar els motius del que ha passat, però conclou que "no hi ha causes d'alarma". Les corredisses s'han produït en diversos llocs per on circula la processó, les més populars de Sevilla, poc despés de les quatre de la matinada.Una de les conseqüències ha estat la ruptura d'un seguici de la Esperanaza de Triana, alguns dels músics de la qual han informat a les xarxes socials que no podien continuar fins al final pels danys soferts.Els aldarulls també han fet que 17 hagin hagut de ser ateses hospitalàriament per traumatismes i crisi d'ansietat. Davant d'aquests fets, s'han mobilitzat tots els recursos disponibles a Sevilla. En concret, s'ha requerit la presència de, cinc Ambulàncies de la Xarxa de Transport Urgent (RTU), una unitat medicalitzada-quatre Ambulàncies bàsiques de la Creu Roja.Segons ha informat el dispositiu oficial de Setmana Santa en un comunicat difós per l'Ajuntament, "Segueix sense haver-hi cap Indici que apunti que aquests incidents hagin estat organitzats", de manera que es dedueix que tot ha estat provocat per "".