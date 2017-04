Alliberen un noi de 16 anys utilitzat com a esclau sexual

La Guàrdia Civil ha alliberat a un noi de 16 anys que, des de feia gairebé tres, havia estat convertit en esclau sexual per almenys dos homes que el coaccionaven amb fer públiques a internet fotos seves en actitud sexual si no accedia a mantenir relacions amb ells.

Malgrat això, van acabar difonent aquestes imatges i compartint-les amb altres pedòfils a través d'una web de cites homosexuals. De moment, els agents de l'institut armat han detingut els dos presumptes agressors sexuals i als cinc suposats pedòfils que compartien aquests arxius per internet, va informar ahir la Comandància de València.

Pel que sembla, el noi va començar a patir els abusos per part d'un home de 42 anys amb el qual va establir contacte a través d'internet, entrant en una web d'ús exclusiu per a adults però en la qual no hi havia més barrera a l'hora de registrar-se d'improvisar un nickname (un sobrenom) i activar la tecla en la qual l'usuari assumeix que és major d'edat, tingui els anys que tingui, per poder seguir navegant.

Aquest home, espanyol i de 42 anys, va aconseguir guanyar-se la confiança de la seva víctima i, quan va tenir la primera foto en què el noi, llavors de només 13 anys, apareixia nu, van començar les coaccions: o se sotmetia als seus capricis sexuals, o difondria a internet aquestes imatges.



Un segon atacant, amic dels seus pares

La por va fer que el menor mantingués els contactes amb aquest home, a qui es va unir poc després un segon pederasta, aquesta vegada de nacionalitat colombiana i també de 42 anys. En aquesta ocasió, es tractava d'un amic dels pares del menor, que freqüentava el domicili familiar, i que també va acabar amenaçant-lo si no accedia a mantenir relacions sexuals completes amb ell. les imatges i vídeos que tots dos van gravar amb el menor van acabar sent compartits en l'esmentada pàgina de trobades homosexuals, tot i que el noi no va arribar a ser agredit sexualment per cap dels altres cinc que van utilitzar aquests arxius.

Els abusos van sortir a la llum gràcies al fet que la mare va agafar el telèfon del menor fa dos anys, l'agost de 2015, i va trobar les converses de wasap entre el menor i els dos presumptes agressors sexuals. La dona va denunciar immediatament i el cas va ser assumit per l'Equip de Policia Judicial de Riba-roja.



Capturats gràcies a la denúncia materna

Tots dos van ser capturats pels agents a l'agost de 2015, poc després de la denúncia materna, encara que als altres cinc van trigar més a detenir-los, ja que hi va haver d'esperar a identificar-los a partir de les seves connexions a Internet. Els arrestats ho van ser a b(2), la Pobla de Vallbona, Picassent, Albal, Rafelbunyol i Bétera. Els investigadors els hi confiscar material pornogràfic infantil emmagatzemat que ocupava més d'un terabyte (un milió de bytes), el contingut del qual encara està sent inspeccionat per especialistes en anàlisi informàtic de la Guàrdia Civil.