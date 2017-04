València Detenen set persones per abusos sexuals a un menor

La Guàrdia Civil va detenir a València set homes per la seva implicació en delictes de corrupció de menors, abusos sexuals i agressió sexual a un menor amb el qual van contactar per Internet i al qual van obligar a mantenir relacions sexuals amb l'amenaça de difondre fotos seves comprometedores. En els escorcolls practicats es va intervenir material informàtic i fotogràfic que ocupa més d'un terabyte d'arxius pornogràfics, entre el qual hi ha fotos del menor despullat.