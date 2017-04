Un web sobre la consulta del Brexit podria haver estat atacat des de l'estranger

Una pàgina web en la qual els britànics podien registrar-se per votar al referèndum europeu del 23 de juny va poder ser atacada per hackers estrangers abans del plebiscit, segons un comitè del Parlament. El web Registrar-se per votar es va col·lapsar el 7 de juny poc abans que acabés el termini perquè els britànics incorporessin les seves dades per a la consulta. En el seu moment, el Govern britànic i els encarregats d'administrar la pàgina havien relacionat el col·lapse amb un elevat interès per votar, després d'un important debat televisiu sobre la permanència o sortida del Regne Unit de la UE. Els diputats del Comitè d'Administració Pública de la Cambra dels Comuns van assenyalar que no descarten que el web fos objectiu d'un atac estranger, sense especificar-ne l'origen.



El president del comitè, el conservador Bernard Jenkin, va explicar que no hi ha proves clares d'un atac cibernètic, però va destacar que la caiguda de la pàgina va poder ser provocada per l'ús de bonets (xarxa de robots informàtics que s'executen de manera automàtica i l'artífex dels quals pot controlar els ordinadors o servidors infectats de forma remota).